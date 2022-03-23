ЗСУ розбили російську армію під Ізюмом – Генштаб

На Харківщині, під містом Ізюм, Збройні сили України розбили російську армію, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«У результаті боїв силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів», – повідомляє українське військове командування.

18 березня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Росія залучила до бойових дій під Ізюмом курсантів.

Російські війська кілька днів штурмували місто Ізюм, бо його взяття могло відкрити для них дорогу на підконтрольну Україні частину Донецької області. В результаті бойових дій вони майже повністю зруйнували місто, але отримати над ним контроль так і не змогли.

Після невдачі зі штурмом Ізюму російські війська намагаються обійти його із заходу й вийти на лінію Барвінкове-Лозова.

Станом на 22 березня, згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила в Україні близько 15 600 осіб зі складу своїх військ.

17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. 22 березня російська прокремлівська газета «Комсомольская правда» ненадовго опублікувала дані про загибель майже 10 тисяч російських солдатів, а потім швидко видалила цю інформацію.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 27-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».