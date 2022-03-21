Російське видання оприлюднило, а потім видалило «дані Міноборони» про втрати військ Росії в Україні

Російська прокремлівська газета «Комсомольская правда» ненадовго опублікувала дані про загибель майже 10 тисяч російських солдатів під час бойових дій в Україні, а потім швидко видалила цю інформацію.

У матеріалі від 20 березня з посиланням на Міноборони Росії повідомлялося, що з початку повномасштабної війни 24 лютого загинув 9 861 російський солдат. Ці дані в рази більші за ті, які офіційно визнавало це відомство, хоча й менші за цифри, які озвучує українське командування.

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Видання швидко видалило текст, проте 21 березня у мережі поширилася збережена в інтернет-кеші копія сторінки.

Згодом газета заявила на своєму Телеграм-каналі про нібито злам доступу до свого сайту і оприлюднення «фейкового вкиду», який був видалений.

17 березня видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

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Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».