Арестович: ЗСУ знищили чотири з 10 армій, які є в Росії

Збройні сили України за 26 днів активної фази російсько-української війни знищили чотири з 10 російських армій, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Наші війська на 26-у добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п’ять дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п’ять авіаполків літаків і п’ять авіаполків вертольотів. Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з’єднань. Тобто, ми знищили три російські ударні армії й одну повітряну армію. Загалом чотири армії з 10, які є у Росії», – сказав Арестович на брифінгу 21 березня.

За його словами, у зв’язку з цим російські загарбники майже втратили змогу наступати будь-де на території України і ведуть лише тактичні дії, накопичення резервів, «які піддаються нищівним ударам наших ракетних військ, артилерії та авіації».

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив орієнтовні втрати російських військ станом на 21 березня. Згідно з цими даними, Росія втратила близько 15 тисяч особового складу своїх військ, а також, зокрема, 498 танків, 1535 бойових броньованих машин, 240 артилерійських систем, 80 РСЗВ, 45 засобів ППО, 97 літаків, 121 гелікоптер.​

17 березня видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».