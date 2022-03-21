Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Харкові обстрілами Росії зруйновані 972 будівлі – міська рада

Будівля Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при президентові, пошкоджена обстрілом в час вторгнення Росії до України

У Харкові внаслідок постійних обстрілів російською армією зруйновані 972 будівлі, з яких 778 – житлові будинки, повідомив 21 березня харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація в місті залишається непростою, обстріли жилих кварталів не припиняються, а рятівники разом із комунальними службами і волонтерами продовжують розбирати завали.

«Сьогодні ми вже активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є чітке розуміння, як та що треба буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що разом ми все виконаємо», – цитує Терехова міська рада.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG