У Харкові обстрілами Росії зруйновані 972 будівлі – міська рада

У Харкові внаслідок постійних обстрілів російською армією зруйновані 972 будівлі, з яких 778 – житлові будинки, повідомив 21 березня харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація в місті залишається непростою, обстріли жилих кварталів не припиняються, а рятівники разом із комунальними службами і волонтерами продовжують розбирати завали.

«Сьогодні ми вже активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є чітке розуміння, як та що треба буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що разом ми все виконаємо», – цитує Терехова міська рада.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».