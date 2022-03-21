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Голова Рівненської ОВА повідомив про ракетний удар, дані про збитки уточнюються

Віталій Коваль додав, що три ракети вдалося збити, натомість четверта влучила, однак він не вказав, куди саме

Російські війська завдали ракетного удару по Рівненщині, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Ворог продовжує біснуватися. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги увечері в Рівненському районі зафіксовано чотири удари з повітря», – сказав він.

Коваль додав, що три ракети вдалося збити, натомість четверта влучила, однак він не вказав, куди саме.

«Можливі збитки та руйнування, втрати уточнюються», – додав голова ОВА.

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Вранці Віталій Коваль повідомив, що російські військові завдали двох ракетних ударів по одному з військових полігонів у Рівненській області.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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