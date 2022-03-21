Голова Рівненської ОВА повідомив про ракетні удари по одному з полігонів

Російські військові завдали двох ракетних ударів по одному з військових полігонів у Рівненській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога. По одному із загально-військових полігонів завдано два ракетні удари. На місці працює спеціальна комісія. Деталі повідомимо пізніше», – розповів Коваль у відеозверненні в телеграмі 21 березня.

Про те, чи хтось постраждав, наразі невідомо.

16 березня російські військові випустили ракети по Сарнах Рівненської області. Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що удар був завданий по одному з військових інфраструктурних об’єктів у Сарнах. Він також повідомив, що жертв і постраждалих не було.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».