Генштаб: військові РФ почали менше застосовувати пілотовану авіацію

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські сили зменшили інтенсивність застосування пілотованої авіації.

«З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати. Підрозділами Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було уражено сім повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника», – повідомили у Генштабі вранці 21 березня, на 26-у добу протистояння України повномасштабному вторгненню Росії.

За даними Генштабу, положення і характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

«Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі», – йдеться в повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.