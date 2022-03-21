Путін не зміг досягти своїх цілей в Україні, тому атакує цивільне населення – голова Пентагону

Президент Росії Володимир Путін вдається до атак на цивільне населення України, бо зазнає невдач у початій ним війні і не може досягти своїх цілей, заявив в ефірі CBS міністр оборони США Ллойд Остін.

«Протягом останніх кількох тижнів ми спостерігали навмисні напади на міста й містечка, а також на цивільних людей. Я вважаю, що він (Путін – ред.) робить такі кроки, тому що, як було описано раніше, його кампанія застопорилася. Він не зміг досягти цілей так швидко, як хотів. І тому він вдається до тактик, які ми бачимо. Це дійсно огидно. Але знову ж таки я знімаю капелюха перед українським народом, який мужньо воює і продовжує захищати свою країну», – сказав голова Пентагону.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.