Росія нарощує війська в анексованому кримському Джанкої – ЗСУ

Росія нарощує війська в окупованому Криму, у районі міста Джанкой, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За його даними, там «зафіксоване прибуття та зосередження особового складу і військової техніки підрозділів збройних сил Російської Федерації».

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що для розміщення своїх військ Росія зупинила навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Джанкоя. Окрім того, на аеродромі Джанкоя, за даними українського командування, було розгорнуто збірний пункт пошкодженої російської техніки. Також цей аеродром Росія використовує для атаки на Україну з повітря, вказували військові.

Станом на 22 березня, згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила в Україні близько 15 600 осіб зі складу своїх військ.

17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. 22 березня російська прокремлівська газета «Комсомольская правда» ненадовго опублікувала дані про загибель майже 10 тисяч російських солдатів, а потім швидко видалила цю інформацію.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 27-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».