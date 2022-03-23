«Полиці напівпорожні чи напівповні»: що відбувається в окупованому Криму, поки Росія воює з Україною

ЯЛТА – В окупованому Росією українському Криму третій тиждень не можуть зупинити зростання цін на продукти після запровадження міжнародних санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну. У кримських магазинах продовжуються перебої з продуктами, в Ялті масово закриваються магазини і турагентства, з’ясував проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Російська влада півострова продовжує переконувати, що ситуація – під контролем.

Крим.Реалії продовжують стежити за тим, що відбувається в окупованому Криму на тлі воєнного вторгнення Росії в Україну.

Нові міжнародні санкції щодо Росії, а також обвал курсу російського рубля щодо іноземних валют позначилися на кримському бізнесі, який з 2014 року працює за російськими правилами.

Для багатьох підприємців стає непідйомною вартість оренди торговельних приміщень на півострові. А закриття російського авіасполучення з Європою вдарило по місцевому туристичному бізнесу.

У головному курортному місті Криму – Ялті – у березні почали масово звільняти торговельні площі, які раніше були зайняті магазинами, кафе, салонами краси та іншими комерційними об'єктами, з'ясував кореспондент Крим.Реалії.

Ялту «звільнили» від бізнесу

На набережній Ялти закрилася етно-їдальня «Пузата хата». Вона пропонувала відвідувачам страви української кухні, а її співробітники, спілкуючись із відвідувачами, переходили на українську мову. Зараз на вході висить табличка із написом «Зачинено».

По сусідству був невеликий гастроном. Він також зачинений.

Закриваються у Ялті спеціалізовані магазини. Припинив роботу, наприклад, магазин «Гарпун», що продавав спорядження для дайвінгу та підводного полювання. Більшість таких товарів – іноземного виробництва. Колишня логістика закупівлі й доставки іноземних товарів стала неможливою після запровадження міжнародних санкцій щодо Росії через її воєнне вторгнення в Україну.

Покинув своє місце в центрі Ялти і спеціалізований магазин спортивного харчування «Спортпит». Причина точно невідома. Проте закриття магазину збіглося із запровадженням міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, що призвело до обвалу курсу російського рубля до іноземних валют. Туристична агенція, що пропонувала клієнтам тури в 2022 році, теж залишила свій офіс у центрі Ялти.

Магазини закриваються й у інших регіонах півострова. Кримчанам більше недоступні покупки товарів у багатьох магазинах міжнародних брендів, оскільки через санкції вони йдуть або вже пішли з Росії. На їхніх російських сайтах розміщені відповідні попередження. Залишаються на плаву в Криму поки що переважно продуктові об'єкти. Але ціни у них значно зросли, порівняно з лютим, і продовжують зростати.

«Можете поностальгувати за старими цінами»

Блогерка Олена Венера побувала у кримському магазині низьких цін «Доброцен». Ця російська мережа відкрилася на півострові після його російської анексії у 2014 році. У магазині багато полиць порожні, багатьох товарів немає.

«Полиці напівпорожні насправді. Чи напівповні. Не знаю, як правильно сказати. Цукру немає, але є ананаси. Ще тиждень тому полиці були повні», – повідомляє вона у своєму блозі

Кримський блогер Вадим Екстрімов у середині березня підрахував, наскільки подорожчав набір продуктів для «Олів'є».

«Перед Новим роком набір для «Олів'є» мені обійшовся у 730 рублів. Можете поностальгувати за тими старими цінами. Після подорожчання вартість продуктів на салат «Олів'є» склала вже 900 рублів. Могло бути гірше», – повідомляє він.

Два роки тому інгредієнти для цього салату, за персональними підрахунками блогера, коштували йому 420 рублів.

На відео, знятому блогером у магазині Ялти, помітно подорожчав рис. Він коштує понад 100 рублів за кілограм. Майже вдвічі, порівняно із лютим, подорожчав цукор.

У Феодосії на ринку немає гречки та цукру, повідомляє місцева газета «Кафа». «За два тижні відчутно подорожчали свинина та картопля. Банани поводяться зухвало (коштують від 100 до 180 рублів). А ось ні гречаної крупи, ні цукру на ринку більше немає», – пише видання.

У підконтрольному Москві уряді окупованого Криму третій тиждень від початку дії нових міжнародних санкцій проти Росії продовжують стверджувати, що контролюють ситуацію з цінами. Весь цей час вони стверджували, що причиною всіх подорожчань є «спекуляції» торговельних мереж. 21 березня у відомстві визнали, що на ситуацію впливають міжнародні санкції. У підконтрольному Росії Радміні окупованого Криму повідомили, що провели засідання регіонального штабу щодо підвищення стійкості економіки Криму в умовах міжнародних санкцій, а також заходів підтримки економіки, громадян і бізнесу. Серед них – зниження процентної ставки мікропозик для малого і середнього бізнесу, моніторинг антикризових заходів, що вживаються в регіонах сусідньої Росії, а також централізовані закупівлі лікарських препаратів із тривалим терміном зберігання та інші заходи.