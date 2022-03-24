США виділять ще 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги для України – Байден

Сполучені Штати виділять додаткову гуманітарну допомогу Україні, повідомив президент країни Джо Байден на пресконференції в Брюсселі 24 березня.

За підсумками саміту НАТО Байден розповів, що Вашингтон виділить понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги для українців, які постраждали від війни, а також готовий прийняти 100 тисяч біженців із України.

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«Багато українських біженців воліють залишитися в Європі, ближче до дому, але ми також готові вітати 100 тисяч українців у США із фокусом на возз’єднання сімей. Ми також інвестуємо 320 мільйонів доларів у підтримку сталості демократії та захисту прав людини в Україні та сусідніх країнах», – додав президент США.

Байден додав, що нові санкції, які запровадять Сполучені Штати спільно з Євросоюзом і «Групою семи», стосуватимуться «понад 300 членів Думи, олігархів та військових компанії, які живлять російську військову машину».

Він також нагадав, що НАТО розмістило додаткові бойові підрозділи в Румунії, Угорщині, Болгарії та Словаччині, аби посилити східний фланг Альянсу.

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«Путін ставив на те, що НАТО роз’єднане. Мої попередні розмови з ним у грудні та на початку січня дали зрозуміти, що він не вірив у нашу здатність триматися разом. НАТО ніколи не було таким об’єднаним, як сьогодні. Путін отримує суто протилежне тому, на що сподівався внаслідок своїх дій в Україні. Таку ж єдність ми розбудовуємо із Євросоюзом та провідними демократіями G7», – сказав президент США.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «спеціальної воєнної операції» проти України вранці 24 лютого. З різким засудженням дій Росії виступили США, члени НАТО та Євросоюзу, а також багато інших країн, які згодом запровадили проти Москви санкції.