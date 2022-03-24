Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку «Газпромбанк», олігархів Швідлера і Тінькова

Велика Британія додала кілька високопоставлених російських осіб і компаній до свого санкційного списку у той час, як прем’єр-міністр Боріс Джонсон пообіцяв посилити «економічний тиск» навколо президента РФ Володимира Путіна через неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

24 березня британський уряд заявив, що до санкційного списку внесені 59 фізичних і юридичних осіб, їхні активи заморожені, а також запроваджені обмеження на в’їзд.

До розширеного списку увійшли російські олігархи Євген Швідлер, фінансист Олег Тіньков і керівник найбільшого російського банку «Сбербанк» Герман Греф. Серед компаній, які зараз у списку, є «Газпромбанк», «Альфа-Банк» і державна судноплавна компанія «Совкомфлот».

«Чим жорсткішими будуть наші санкції, чим жорсткішим буде наш економічний тиск навколо режиму Путіна, тим більше ми можемо і робимо для того, щоб допомогти українцям (і), я думаю, тим швидше це може закінчитися», – сказав Джонсон на позачерговому саміті НАТО в Брюсселі після оголошення оновленого списку.

США і їхні союзники запровадили проти Росії кілька пакетів економічних і фінансових санкцій після того, як вона розпочала війну проти України 24 лютого.

Очікується, що 24 березня президент США Джо Байден оголосить про нові заходи проти Москви.

Його радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам 22 березня, що дії США «будуть зосереджені не тільки на запровадженні нових санкцій, а й на тому, щоб боротися з ухиленням від санкцій».

«Газпромбанк» є одним з основних каналів розрахунків за російську нафту і газ. «Альфа-Банк» – один із провідних приватних кредиторів Росії.