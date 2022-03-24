Помічник Путіна: на кону зараз є існування Росії

Помічник президента Росії та голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський стверджує, що зараз «на кону» є «власне існування Росії як російської цивілізації». Таку думку Мединський, колишній міністр культури та автор книжок із історії, висловив 24 березня на засіданні Міжвідомчої комісії з історичної освіти в Москві.

Мединський додав, нібито колективний Захід штовхає Росію до руйнування політичної системи та країни. За його словами, ситуацію можна порівняти зі Смутним часом (період слабкості Московської держави після смерті Івана Грозного), ситуацією перед лютим 1917 року, коли було повалено монархію, і 1989 роком, події якого Мединський повʼязав із розпадом СРСР. Що таке «російська цивілізація» і що робить Захід для її знищення, він не пояснив.

24 березня виповнився місяць від початку російського збройного вторгнення в Україну, яке Кремль вимагає називати не війною, а «спеціальною воєнною операцією». За місяць країни Заходу запровадили проти Росії безпрецедентні санкції, декларуючи за мету – зупинити війну.

Як відзначає російська служба Радіо Свобода, формулювання Мединського про загрозу «власне існуванню Росії» нагадує фразу з російської військової доктрини, згідно з якою Росія може першою застосувати ядерну зброю у разі агресії проти неї із застосуванням звичайних озброєнь, коли під загрозою виявляється існування держави.

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтервʼю CNN підтвердив, що така можливість існує у разі «екзистенційної загрози» для Росії. Ще наприкінці лютого російський президент Володимир Путін розпорядився привести стратегічні сили до особливого режиму несення служби. США та їхні союзники, як і раніше, вважають малоймовірним застосування Росією ядерної зброї, але застерігають її від «безвідповідальної ядерної риторики». Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив: «Росія повинна зрозуміти, що вона ніколи не зможе виграти ядерну війну». Він також додав, що будь-яке застосування Росією біологічної або хімічної зброї в Україні матиме «далекосяжні наслідки».

Видання New York Times 23 березня повідомило про створення у США робочої групи з підготовки можливих відповідей на гіпотетичне застосування Росією під час конфлікту в Україні тактичної ядерної, хімічної чи біологічної зброї.ʼ