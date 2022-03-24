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«Відпочинок» затягнувся: понад 6 тисяч організованих туристів із Росії ще не повернулися додому

Готель у Хургаді, Єгипет. Зазвичай туристів, які не можуть вилетіти вчасно, переселяють до менш престижних готелів або готелів в аеропортах, режим all inclusive для таких гостей припиняється

Туроператори та авіакомпанії повернули понад 90% організованих російських туристів, але за межами Росії все ще залишаються понад 6 тисяч росіян, ідеться в повідомленні Ростуризму.

Згідно з повідомленням, на період очікування зворотних рейсів туроператори забезпечують своїх туристів проживанням у готелях та допомагають їм у розвʼязанні інших питань. За даними відомства, найбільше російських організованих туристів перебувають у Єгипті – близько 4,3 тисячі осіб. «Процес повернення ускладнився і забираєає більше часу, ніж розраховували туроператори через нові західні санкції щодо літаків, якими планувалося виконувати спеціальні рейси з Єгипту до Росії», – пояснили в Ростуризмі.

Із 23 березня рейси з організованими туристами з Шарм-еш-Шейху та Хургади стали вилітати до Сочі та Мінеральних Вод. Далі туроператори розвозитимуть туристів у регіони їхнього проживання.

Також багато росіян залишаються в ОАЕ (майже 1,3 тисячі осіб), Туреччині (близько 690 осіб), затрималися російські громадяни на Мальдівах (близько 60 осіб) та Таїланді (менш як 50 осіб).

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