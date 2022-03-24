Росія висилає дипломатів США у відповідь на схожий крок Вашингтона

Кремль заявив, що висилає низку американських дипломатів у відповідь на рішення Вашингтона на початку цього місяця вислати 12 співробітників російського постійного представництва при ООН, які базуються в Сполучених Штатах.

Російське Міністерство закордонних справ заявило, що вручило старшому дипломату дипмісії США в Москві список американських диппрацівників, яких планують видворити з Росії й оголосили персонами нон ґрата.

«Американській стороні жорстко заявлено, що будь-які ворожі дії США проти Росії отримають рішучу та адекватну відповідь», – наголошується в повідомленні.

Після вторгнення Росії в Україну США наказали 12 співробітникам російської місії при ООН залишити країну до 7 березня, звинувативши їх у шпигунстві. Постійний представник Росії при всесвітній організації Василь Небензя тоді зазначив, що цим кроком «США грубо порушують свої зобов’язання країни, яка приймає штаб-квартиру ООН», а в МЗС Росії пообіцяли рівноцінну відповідь.