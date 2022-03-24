Росія виводить окремі підрозділи зі Слобожанщини через втрати понад 50% складу – Генштаб ЗСУ

Російські війська несуть втрати, зокрема, в районі Ізюма, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України за підсумками 29-го дня повномасштабної російської агресії.

«На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати. Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію російської федерації у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, російським військам наразі вдається утримувати сухопутний коридор між Ростовською областю Росії та окупованим Кримом. Також вони намагаються відновити свої позиції в районах Києва та Макарова, блокувати Чернігів, на Броварському напрямку перейшли до оборони.

«Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку», – припускає командування.

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Спроби захоплення загарбниками Попасної, Рубіжного та Маріуполя, повідомляє штаб, все ще не мають успіху, на Південнобузькому напрямку вони намагаються «здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запасів».

«В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель «Саратов». Великі десантні кораблі «Цезарь Куников» та «Новочеркаськ» отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника», – додають у Генштабі.

Вранці 24 березня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в порту Бердянська, який перебуває під контролем російських військових, знищений російський десантний корабель «Орськ».

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».