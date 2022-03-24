Спікери парламентів України, Естонії, Латвії та Литви закликали закрити небо над Україною – заява

Спікери парламентів України, Естонії, Латвії та Литви Руслан Стефанчук, Юрі Ратас, Інара Мурнієце та Вікторія Чміліте-Нільсен закликали міжнародну спільноту негайно закрити небо над Україною. Така вимога міститься у спільній заяві керівників законодавчих органів України та країн Балтії, підписаної в Києві у четвер.

«Заява закликає міжнародну спільноту негайно створити заборонену для польотів зону над Україною, щоб запобігти масовим жертвам серед мирного населення», – йдеться в повідомленні на сайті українського парламенту.

Спікери парламентів також підтримали прискорення членства України в ЄС і продовження політики відкритих дверей НАТО.

Крім того, вони запропонували міжнародній спільноті запровадити повне торговельне ембарго проти Росії, закликали країни збільшити постачання зброї, необхідної Україні для перемоги у війні, яку розпочала Росія.

Повідомляється, що підписанти заяви наголошують на необхідності напрацювання шляхів відбудови України та комплексного плану допомоги для відновлення економіки.

Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

Москва стверджує, що атакує винятково українські військові об’єкти, але численні свідчення говорять про серйозні руйнування цивільної інфраструктури.