Чиновник Міноборони РФ нагородив «за відвагу» військових, які окопалися на території школи на Київщині

Міністерство оборони РФ оприлюднило відео візиту командувача військами Східного округу (російською «ВВО» – ред.) нібито на передову в Київській області. Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) встановили локацію та дійшли висновку, що окупаційні війська влаштували командний пункт на території школи.

Російське військове відомство 24 березня оприлюднило відео візиту Олександра Чайко – це масово розповсюдили російські ЗМІ. Він прилетів вертольотом з метою вручення бойових нагород «військовослужбовцям, які відзначилися під час проведення спеціальної військової операції» на «найбільш важливому напрямку – Київському».

«Нагородження відбулося безпосередньо на передових позиціях підрозділів за 30 кілометрів від Києва, куди командувач прибув для постановки завдань та уточнення обстановки», – зазначили в міноборони РФ.

Військових нагородили «орденами мужності» та «медалями за відвагу». В повідомленні відомства назвали локацію «передовою».

Журналісти «Схем» проаналізували місцевість та встановили, що відео зняте на території Катюжанської загальноосвітньої школи I – IIІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області.

Це село в 50 кілометрах автошляхами до меж Києва (шлях через поля складе близько 30 кілометрів). Вперше прохід техніки російських військових там помітили 25 лютого.​

Журналіст російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов також помітив на території школи окопи.

«Схоже, росіяни сильно окопалися навколо цієї школи. На відео МО РФ добре видно нововириті траншеї та траншейну техніку», – зазначив він.

Окопи також видно з супутника. «Схеми» отримали знімок супутникової системи Planet за 24 березня та показали його військовим, які побачили щонайменше 6 окопів для техніки, розташування яких свідчить про те, що це командний пункт або пункт управління.

Також військові помітили на знімку щонайменше одне укриття для особового складу. Деякі окопи вириті на території шкільного спортмайданчику.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».