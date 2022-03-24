«Вибух відчувався на відстані понад 1 км від порту» – кореспондент РС про знищення ВДК «Орськ» у Бердянську

Великий десантний корабель (ВДК) «Орськ» Чорноморського флоту РФ, про знищення якого зранку 24 березня повідомили українські військові моряки, був пришвартований до сьомого причалу морського порту Бердянська, повідомляє кореспондент Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

На території порту немає цивільних, співробітників змусили залишити територію порту після того, як туди зайшли російські військові. За свідченнями кореспондента, «від першого потужного вибуху в деяких будинках, розташованих на ближніх вулицях до порту, вибило шибки, вибух відчувався в приватних будинках на відстані понад кілометр від порту».

Українські військові також повідомили, що ще двома кораблями, які на момент ураження «Орська» перебували в акваторії порту, командують колишні українські військові моряки, які після окупації Криму в 2014 році зрадили присязі.

«Командир ВДК «Саратов» капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК «Кіровоград» українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його «товариш» капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК «Новочеркаськ», на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський». Сьогодні ж усі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На «Саратові» пожежа, здетонував БК. На «Новочеркаську» 3 загиблих та 3 поранених», – ідеться в повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України, яке наразі неможливо перевірити.

Керівник моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко вважає, що після вибуху та пожежі порт Бердянська якийсь час не зможе функціонувати у повному обсязі.

«БДК «Орськ», зважаючи на все, затонув або притоплений. Швидше за все, щонайменше кілька днів порт не зможе приймати судна. Місце вибуху – 7-й та 8-й причали. Обробка танкерів з нафтопродуктами та індустріальними мастилами проводиться на причалі №7. Тобто якщо вибухом пошкоджено резервуари з нафтою або резервуари для мастил, то можна говорити, що якийсь час не функціонуватимуть причали № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теоретично можуть залишитися неушкодженими причали 1 та 2. Вхід до гавані знаходиться між північно-західним краєм хвилелому і мілиною з глибинами менш як пʼять метрів», – пояснив Андрій Клименко.

У порту Бердянська, який перебуває під контролем російських військових, знищений російський десантний корабель «Орськ». Про це зранку 24 березня повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Повідомлення доповнене кадрами фото- та відеофіксації ураження обʼєкта. На інших доступних у соцмережах відеокадрах видно, як від корабля, який палає поруч із причалом, віддаляються ще два кораблі.