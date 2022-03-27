Дружина Усика заявила, що їхній будинок у Ворзелі захопили російські військові

Будинок українського боксера Олександра Усика у Ворзелі, що під Києвом захопили російські військові. Про це повідомила дружина боксера Катерина, виклавши в інстаграмі відповідне повідомлення з одного з месенджерів.

Співрозмовник (чи співрозмовниця) Катерини Усик зазначив, що на території також розмістили танки та БТРи.

«Поживіть в моєму будинку. Недовго вам лишилося», – супроводжує викладену сторі коментар самої дружини боксера.

На початку березня Катерина Усик повідомляла, що їхній будинок у Ворзелі обстріляли.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик майже місяць брав участь у збройному опорі агресії Росії в складі сил територіальної оборони, хоча має право не служити – як батько трьох дітей. Цього тижня він залишив Україну, щоб готуватися до матчу-реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Українець переміг Джошуа у вересні 2021 року, а в червні знову зустрінеться з британцем.