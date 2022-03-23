Боксер Усик залишив Україну, щоб тренуватися перед матчем-реваншем із Ентоні Джошуа

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик залишив Україну, щоб готуватися до матчу-реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Українець переміг Джошуа у вересні 2021 року, а в червні знову зустрінеться з британцем.

Спершу потенційна дата матчу-реваншу припадала на квітень, але пошук британським атлетом нового тренера та тривалі переговори про його ймовірний поєдинок із чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Фʼюрі змусили відкласти ці плани.

Усик – один із кількох колишніх і нинішніх українських боксерів-професіоналів, які стали на захист України. Упродовж майже місяця 35-річний Усик брав участь у збройному опорі агресії Росії в складі сил територіальної оборони, хоча має право не служити – як батько трьох дітей.

Чемпіон світу у легкій вазі 34-річний Василь Ломаченко також взявся за зброю для захисту України. Цього тижня він оголосив, що відкладає поєдинок проти абсолютного чемпіона світу австралійця Джорджа Камбососа, і суперник із розумінням поставився до цього рішення.

«Василю, я поважаю твоє рішення і повністю розумію його. Я молюся за тебе та твою країну. Будь ласка, залишайся у безпеці. І одного разу, коли я переможу Девіна Гейні, ми проведемо бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе Бог», – написав австралієць у твітері.

Колишні чемпіони світу у важкій вазі брати Віталій та Володимир Клички також перебувають у Києві.

50-річний Віталій є мером міста з 2014 року, а 45-річний Володимир минулого місяця як резервіст записався до сил територіальної оборони столиці.