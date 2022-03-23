НПУ повідомляє про відновлення роботи поліції в Ірпені

Національна поліція повідомила про відновлення своєї роботи в Ірпені на Київщині.

«Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій. Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирним мешканцям, які ще досі залишаються в Ірпені», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у поліції додали, що спецпризначенці «тісно взаємодіють» з українськими військовими підрозділами і допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста.

«Російські окупанти й далі нещадно обстрілюють Ірпінь. Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста», – йдеться в повідомленні.

13 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що 70% міста контролюють Збройні сили України, за 30% тривають бої.