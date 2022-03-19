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«Йде активна фаза»: голова Київської ОВА про бої навколо столиці

Олександр Павлюк не уточнив, скільки населених пунктів і які саме вдалося звільнити від російських військ, пославшись на те, що бої ще тривають

Активне протистояння навколо Києва триває, розповів голова Київської обласної військової адміністрації, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

Він не уточнив, скільки населених пунктів і які саме вдалося звільнити від російських військ, пославшись на те, що бої ще тривають.

«Активні дії тривають, ворог переходить до оборони рубежів, активно окопується, проводить заходи щодо логістичних маршрутів для поповнення боєприпасів, але не відмовився від продовження активних дій у бік Києва. Він вивчає, ми вивчаємо, наносимо удари, знищуємо колони, знищуємо штаби, бази, склади, йде активна фаза. Ситуація контрольована, як такого загострення немає. Щодо звільнення населених пунктів можна буде сказати після того, як фаза закінчиться і ми стабілізуємо ситуацію», – сказав він.

За словами Павлюка, ситуація в Бучі, Гостомелі та Ірпені наразі незмінна: російські військові активно переходять до оборони, окопуються і не дають українській армії розвивати наступальні дії.

«Противник у ході переходу до оборони продовжує обстрілювати наші населені пункти. Тільки за вчорашній день знищено й пошкоджено 21 будівлю соціального напрямку. Тому противник хаотично обстрілює населені пункти, максимально завдаючи ураження саме місцевому населення, щоб залякати, змусити людей боятися, тікати. ЗСУ тримають рубежі і дають противнику достойну відповідь», – доповів голова ОВА.

За даними Київської ОВА від 19 березня, під обстрілами перебувають Макарівська громада, Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун. Російські військові окопалися в Бучанській та Немішаївській громадах. Іванківська, Димерська та Поліська громади перебувають у стані гуманітарної катастрофи, Славутич – заблоковано. В Нових Петрівцях внаслідок обстрілів горить сміттєзвалище. По Броварському району їздить ворожа техніка.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ 18 березня, армія РФ намагається вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку на Київ «за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів» із Центрального та Східного військових округів.

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Супутникові знімки: руйнування у Маріуполі та передмісті Києва, а також окупований Росією острів Зміїний

Супутникові знімки Maxar від 14 березня показують нові руйнування, завдані російськими військами заблокованому Маріуполю. У місті палають пожежі, велика кількість багатоповерхових житлових будинків сильно пошкоджені або зруйновані вщент.
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