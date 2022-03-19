Смог над Києвом – у МВС озвучили можливі причини

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко озвучив кілька можливих причин, через які міг з’явитися смог, який спостерігається у Києві.

«Смог над Києвом. Чому він з’явився: 1. Догорає сміттєзвалище біля Нових Петрівців; 2. Безвітряна погода; Як тільки вітер з’явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється; 3. В Чорнобильській зоні, з точки зору пожежної ситуаціі, – все спокійно. Радіаційний фон в нормі», – написав Денисенко у фейсбуці.

Вранці користувачі соцмереж почали писати, що Київ затягує димом і відчувається запах гару. Деякі дописувачі почали припускати, що може йтися про дим від бойових вибухів та пожеж.