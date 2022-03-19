Через обстріли з важкої артилерії у Макарові загинуло 7 мирних жителів, 5 поранено – поліція

Внаслідок мінометних ударів по Макарову, яких завдали російські війська 18 березня, загинуло семеро мирних жителів. Ще п’ятеро з пораненнями перебувають в лікарні. Про це повідомляє поліція Київської області.

«В результаті обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення», − додають в поліції.

7 березня Макарів також зазнав авіаудару. 13 людей загинули, з-під завалів врятували п’ятьох людей, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Тоді, за інформацією МВС, снаряд потрапив на територію «Макарівського хлібозаводу», що не експлуатується.

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Макарів звільнили від російських загарбників 2 березня. Російська техніка, серед якої були танки, вперше з’явилася там 27 лютого. Тоді українські військові казали про рух колони і що «для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок».

За даними Київської ОВА від 19 березня, під обстрілами перебувають Макарівська громада, Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун. Російські військові окопалися в Бучанській та Немішаївській громадах. Іванківська, Димерська та Поліська громади перебувають у стані гуманітарної катастрофи, Славутич – заблоковано. В Нових Петрівцях внаслідок обстрілів горить сміттєзвалище. По Броварському району їздить ворожа техніка.