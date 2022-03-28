Евакуйованим із Маріуполя дають статус потерпілих, щоб вони могли отримати компенсацію – Венедіктова

Україна арештовує активи причетних до воєнних злочинів і конфісковуватиме їх для виплати компенсацій жертвам, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Про це вона сказала на брифінгу 28 березня.

За словами Венедіктової, після початку повномасштабної російської агресії було створено міжвідомчу групу за участі представників правоохоронних органів, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції та Національного агентства з питань запобігання корупції.

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«По воєнним злочинцям ми розшукуємо активи, арештовуємо їх із метою потім конфіскації. Це не підсанкційний список, це йдеться конкретно про кримінальні справи, про кримінальні провадження з метою конфіскації потім цього майна в державу Україна, і паралельно ми будемо рухатися щодо цивільної конфіскації задля компенсації жертвам», – розповіла генеральна прокурорка.

Вона додала, що прокурори працюють на контрольно-пропускних пунктах, де фіксують дані щодо воєнних злочинів.

«Ми опитуємо людей, зараз бачимо безпосередньо тих – за останній тиждень дуже багато було – хто з Маріуполя зміг просуватися. Надаємо їм статус потерпілих, щоб потім вони мали права в кримінальному провадженні і мали можливість отримувати компенсацію за те, що вони постраждали внаслідок війни», – пояснила Венедіктова.

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Згодом, відповідаючи на питання журналістів, голова Офісу генпрокурора висловила думку, що дії російської армії у Маріуполі можуть мати ознаки геноциду.

«Це місто, з якого депортували дорослих і дітей. У нас є окремі дві справи, окремо велика про депортацію з України, окрема – про дітей. Більше ніж 2 тисяч дітей депортували тільки з Маріуполя. Це про що взагалі? Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду. Як прокурор я дуже обережно про це кажу. Але як думаючий громадянин, я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається», – сказала вона.

За даними міської влади Маріуполя, наданій виданню «Українська правда», в місті, заблокованому російськими військами, загинули щонайменше 5 тисяч людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води, їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.