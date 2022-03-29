Південь не підкоряється, точаться бої. Які шанси Кремля поділити Україну за «корейським» сценарієм?

Президент Росії Володимир Путін може спробувати нав’язати Україні так званий «корейський» сценарій та зібрати всі окуповані території в єдине квазідержавне утворення. Про це заявив начальник Головного управління розвідки України бригадний генерал Кирило Буданов. Що таке «корейський» сценарій поділу територій? Чи є ймовірність його впровадження в Україні? Як представники влади південного регіону ставляться до «корейського» сценарію? Про це – в новому випуску програми проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Маріуполь скував значні сили РФ»

За словами Буданова, після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України Путін вже змінює головні оперативні напрямки – тепер це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає «корейський» сценарій для України. Тобто спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами України. Буданов зазначив, що фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї, і додав, що «захопити всю державу Путін точно не в силі».

Ми вже бачимо намагання створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях

На думку начальника Головного управління розвідки України, окупанти спробують об'єднати окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. «Ми вже бачимо намагання створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні», – заявив Кирило Буданов.

Він також переконаний, що для Росії й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору до Криму. Але для реалізації цього плану є головна проблема – Маріуполь, який скував значні сили РФ, зазначив Буданов.



Що таке «корейський» сценарій?

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснив, що означає так званий «корейський» сценарій і наскільки він імовірний для України: «Це розділення країни на дві частини. В результаті війни Південна Корея практично майже була повністю окупована і лише в останній момент втручання Сполучених Штатів Америки і армії Організації Об'єднаних Націй вдалося запобігти цьому. І в результаті цієї корейської війни Корея опинилася розділена: Північна і Південна Корея».



Він зазначив, що на окупованих територіях російські сили намагаються не лише взяти під контроль, але й вже запроваджувати більш жорсткі методи.

Наступним кроком може бути проведення якихось псевдозаходів з організації окупаційної влади

«Це і репресії, і поширення рубля, і відключення українських каналів, зв'язку. Тобто практично повну ізоляцію забезпечити. Видається, що наступним кроком може бути проведення якихось псевдозаходів з організації окупаційної влади, і це означає, що такий сценарій в принципі можна розглядати. Інша річ, що все-таки сценарій корейської війни виник вже тоді, коли сторони вичерпали, так би мовити, ресурси й скоріше погодилися», – сказав Семиволос.



Але спротив українців робить поки що такий сценарій розвитку ситуації малоймовірним.



«Тобто це було припинення вогню і зупинка по 38-й паралелі. А тут активні бойові дії, фронт дуже нестабільний, він рухається в залежності від контрнаступів нашої армії. Іншими словами, наша армія не збирається зупинятися. Ну такий сценарій існує, як один із багатьох сценаріїв, але очевидно, що він станом на зараз малореальний», – підкреслив експерт.

Реалізація «корейського» сценарію означатиме, що ОРДЛО та Крим повністю відріжуть від материкової України

На його думку, те, що зараз роблять російські сили в Україні – це «терор щодо українських громадян на окупованих територіях. Суцільний терор з метою придушення будь-якого спротиву».



«Реалізація корейського сценарію означатиме, що ОРДЛО та Крим повністю відріжуть від материкової України», – зазначив експерт.



Але Семиволос переконаний, що такий сценарій не буде реалізований в Україні.



Колишній представник Донецька в українській делегації у Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський в коментарі для «Новин Приазов’я» зазначив, що очікувати від Росії можна чого завгодно, втім, на його думку, російська влада не матиме ресурсу для утримання територій у випадку окупації півдня України.

З кінцем режиму Путіна все буде переглянуто і доведеться Росії повертати Україні окуповані території

«Абсолютно жоден сценарій мені не видається фантастичним. Інша справа – треба розуміти, що б не робила Росія, що б вона не окупувала, світ це не визнає. На Росію накладено багато санкцій. З кінцем режиму Путіна все буде переглянуто і доведеться Росії повертати Україні окуповані території», – впевнений Казанський.



Він підкреслює, що з урахуванням санкційної політики Заходу, утримувати окуповані українські території для Росії майже нереально: «Я не знаю сам, як це все росіяни будуть утримувати, тому що грошей на це немає. Змусити працювати економіку буде важко, лояльності населення немає. Проводити терор… поліцая до кожного не приставиш. Те, що коїться, те, що робить Путін – це суцільне божевілля. Я не бачу логіки та жодного логічного плану в тому, що вони роблять».

«Репресивний тиск РФ посилюється»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в коментарі для «Новин Приазов'я» заявив, що будь-яке утворення квазіреспублік на території області неможливе, оскільки він впевнений, що місцеве населення налаштоване патріотично і чекає на повернення українських військових.

Безумовно, херсонцям зараз складно. Але налаштовані усі достатньо оптимістично

«Ситуація у Херсонській області залишається стабільно складною. На жаль, окупаційні війська Російської Федерації блокують будь-які можливості створити гуманітарні коридори, постійно посилюється репресивний тиск. Кожного дня викрадаються активісти, голови громад. Деяких відпускають через день-три, з деякими досі не виходить зв'язатися. Безумовно, херсонцям зараз складно. Але налаштовані усі достатньо оптимістично, всі дуже сильно чекають на повернення ЗСУ», – сказав він.

Такої ж думки дотримується Дмитро Орлов – міський голова Енергодару, окупованого російськими силами. Попри наміри РФ встановлювати керівництво з-поміж колаборантів, він так само вважає плани Росії щодо поділу України нереалістичними: «Стосовно всіх поділів – це фантастичні плани. Народ патріотично налаштований, жителі міста. Всі ці спроби взяти під контроль комунальні підприємства, фінансові установи, які можуть забезпечити певну соцскладову, вони протягом двох тижнів не мають успіху. Люди отримали заробітну плату за березень, і всі соцвиплати намагаємось робити вчасно. Є, звичайно, проблеми з готівкою. Але стосовно якогось поділу – це нереалістичні плани».

«Новини Приазов’я» намагалися зв’язатися із самопроголошеним «головою» так званої «Громадської ради самоорганізації» міста Енергодар, депутатом міської ради від ОПЗЖ Андрієм Шевчиком, але додзвонилися лише до його помічників. Один з них – Володимир Голіщев – сказав, що перебуває в Запоріжжі й бачив Шевчика ще до війни. Інший помічник – Костянтин Третьяков – повідомив, що не спілкувався з Шевчиком останніми днями. За його словами, частина енергодарців підтримує міського депутата. Яка саме це частина, він пояснив так: «Хтось підтримує, хтось ні. Маса різношерста. Тобто в нього і плюси, і мінуси щодо підтримки».

Напружені бої на півдні

В нас Україна зараз наскільки об’єднана, що Путіну доведеться, якщо впроваджувати той сценарій, то вогнем і мечем нав’язувати свою проросійську позицію

Ветеран АТО, народний депутат України і секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що «корейський» сценарій не є релевантним для України і пояснив, чому: «Корейський» сценарій полягав у тому, що там одна частина людей підтримувала одне політичне керівництво, інша – інше. І в них були різні ідеологічні погляди. В нас Україна зараз наскільки об’єднана, що Путіну доведеться, якщо впроваджувати той сценарій, то вогнем і мечем нав’язувати свою проросійську позицію. І я вважаю, що це буде не «корейский» сценарій, а сценарій того, що треба буде ввести тоталітарний режим, провести геноцид українського народу, тоді тільки можна буде говорити про захоплення території, що він її контролює. На цей момент, як об’єдналися українці, то чистий корейский сценарій нереальний».

Він впевнений, що таким намірам Кремля будуть протистояти як армія, так і український народ. Також Роман Костенко розповів про те, що наразі на півдні України ведуться напружені бої між Миколаївською та Херсонською областями.



«Стан зараз напружений, ведуться бої на межі Миколаївської та Херсонської областей за те, щоб далі гнати росіян. Десь ми вийшли за рубежі Херсонської області, десь не вийшли, десь далі дійшли. Бої за те, щоб далі звільняти Україну, бої напружені. Сам Миколаїв більш-меньш безпечний, ворог відтиснутий, але завдає удари по цивільному населенню ракетами далекобійними, авіацією, а наші війська б’ються», – розповів народний депутат.



Він додав, що зараз бої перейшли в села та населені пункти, які розташовані поза обласними населеними пунктами: «Тобто це не міські бої, бої не в селах, а за селами, іноді навіть чіпляють населені пункти».

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.