Радіо Свобода Weekly: звідки російські літаки атакують Україну?

«Відкрите небо»: звідки російські літаки атакують Україну?

Для здійснення авіанальотів проти України російська армія використовує практично всі придатні для цього аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму. Звідти авіація РФ бомбить військові та цивільні цілі, обстрілює територію України ракетами, здійснює десантування, використовує гелікоптери. Коли Україна просить західних партнерів «закрити» небо, вони мають на увазі комплекс дій, направлений на стримування саме авіації та ракет Росії, які завдають колосальної шкоди військовій та цивільній інфраструктурі України.

Звідки саме летить ця авіація, де вона базується? Скільки військових літальних апаратів зібрала навколо України російська армія? Щоб відповісти на ці та інші запитання, журналісти скористалися доступом до системи супутникових знімків та зібрали думку експертів. Детальніше у матеріалі.

«Такого ніхто в світі не робив». Як ЗСУ вдалося знищити корабель РФ біля Бердянська

В Україні вже понад місяць триває війна. Росія після повномасштабного вторгнення продовжує обстріли, Україна продовжує оборонятися і нищити російських сили, наголошують у Генштабі. ЗСУ повідомили 24 березня про одну з успішних (для багатьох несподівано) операцій українських військ – знищення російського великого десантного корабля в порту Бердянська, що зараз перебуває під контролем окупаційних сил. Про успіхи ЗСУ та поразки Росії, до чого готуватися Україні у війні з РФ? Про це журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» поспілкувалися з керівником військових програм українського Центру глобалістики «Стратегія ХХI» Павлом Лакійчуком.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Помічник Путіна: на кону зараз є існування Росії

Генасамблея ООН схвалила резолюцію з вимогою захисту цивільних в Україні

США офіційно визнали скоєння військовими РФ воєнних злочинів в Україні

«Ніхто не готовий до поступок». Ексголова МЗС України Павло Клімкін – про переговори з Росією та реакцію на них суспільства

Чиновник Міноборони РФ нагородив «за відвагу» військових, які окопалися на території школи на Київщині

Російське видання оприлюднило, а потім видалило «дані міноборони» про втрати військ Росії в Україні

Президент США: Путін «притиснутий до стіни»

Зеленський попередив про продовольчу кризу у світі та закликав посилити санкції проти Росії

Супутникові знімки фіксують наслідки бомбардування Росією українських міст

Маріуполь перебуває під контролем ЗСУ, російські військові контролюють околиці – мер

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Попри запевнення Кремля, що метою так званої «спецоперації є знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах: житлових будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках, продуктових базах, об'єктах енерго, водо та теплопостачання міст і сіл. Зазнають руйнувань і церкви та об'єкти культурної й історичної спадщини.

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