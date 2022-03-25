Россия не просто бомбит Мариуполь и блокирует поставку туда гуманитарной помощи. Сейчас пропаганда страны работает над созданием картинки якобы оказания помощи городу – на фоне начавшегося из-за блокады голода оккупанты раздают людям хлеб, а обстреливая гуманитарные коридоры –​ вывозят людей в Россию. Радио Донбасс.Реалии обнаружило группу пропагандистов, которые снимают «благотворительность» на улицах Мариуполя и поселков, на которые сыпятся бомбы. Они снимают много и качественно, в то время, как сьемка в блокадном городе для настоящих медиа очень осложнена, ведь нет связи и почти отсутствуют перерывы между обстрелами.

Телеграм-канал «Крупнокалиберный переполох»​ создали 4 марта. На 23 марта у него более 170 тысяч подписчиков и более 400 видео. То есть каждый день туда заливают в среднем по 20 видео. Авторы снимают раздачу продуктов и лекарств: например, в поселке Первомайское под Мариуполем, случайно или нет, лицо канала –​ Алексей Смирнов – встречает женщину, которой необходим как раз такой инсулин, который есть у него в машине. Сам «благотворитель» выходит из авто в бронежилете российского производства и с пистолетом Макарова в кобуре.

Роликов из захваченной части Мариуполя очень, очень много. Вот в кадре мужчина с автоматом угощает сигаретами мужчин на улице Куприна и раздаёт хлеб жителям разбитых русской армией домов.

О том, что горе людей создала Россия, Алексей Смирнов не упоминает. Например, он так описывает эвакуацию семьи, которая оказалась под перекрестным огнем: «На одной улице были украинские танки, а на второй улице уже были другие танки».

На этом видео «благодетельствует» человек в каске и разгрузке с запасными магазинами к автомату.

А вот в кадр на месте раздачи помощи попадает сама Газель, которой перевозят продукты. На ней символ российской агрессии – латинская буква Z.

Много коротких видео раздачи хлеба, воды и тушенки, есть российские гуманитарные конвои. Иногда Алексей Смирнов делает селфи-видео, иногда его снимают. Видно, что в этом волонтерстве съемка кино

Кто это

Человек, который селфится теперь с убитыми горем мариупольцами, на YouTube с 2020 года: тогда Алексей Смирнов создал шоу о стрелковом оружии «Крупнокалиберный переполох». Миротворец упоминает Смирнова как боевика группы «Ангел» с позывным «Скользкий», который воевал в Горловке весной 2015 года. Здесь на фото Смирнов позирует в «горке» с автоматом, на груди шеврон с надписью «Ангел».

Еще его знают как режиссера и продюссера родом из Воронежа. СМИ упоминают, что Смирнова в сентябре 2016 года арестовали подконтрольные Кремлю боевики в ОРДЛО, его обвиняли в хищении гуманитарной помощи и создании вооруженного формирования. 1 июня 2017 года его отпустили.

«Мы попали в окружение, там был «Айдар»... Мы были отрезаны с бойцами, которые сопровождали нас. Мне вручили автомат и сказали: «Парень, твоя жизнь изменилась»... Это такой мандражный Смирнов, который держит в руках оружие первый раз, и первый раз понимает, что вот украинские военные «каратели» в 400 метрах», –​ рассказывает Смирнов в интервью «помощи», которую он оказывал Донбасу.

Український мілітарний портал отмечает, что для YouTube Алексей Смирнов на полигоне возле Донецка снимал видео незаконных испытаний разных вооружений, которые Россия поставляет своим оккупационным силам на Донбассе. Например, авторы видео протестировали устойчивость разбитого автомобиля при наезде на ПМН-2, это противопехотная нажимная фугасная мина. Как правило, когда человек наступает на такой боеприпас, ему полностью отрывает тупню. Использование таких мин запрещено международными конвенциями, но есть данные, что армия России минировала ими населенные пункты.

На занятой русской армией части Мариуполя помощь раздают уже и главари оккупационных администраций ОРДЛО. В помещении торгового центра «Метро» захватчики открыли штаб «Единой россии», где секретарь партии, российские депутат Андрей Турчак вместе с главарем группировки «ДНР» Денисом Пушилиным раздавали людям хлеб, партийные листовки и карточки донецкного мобильного оператора «Феникс». Когда женщина спрашивает Пушилина об инсулине, тот отвечает: инсулина пока не будет, так как тут был инсулин западного образца, а у нас давно – российского.

«​А зачем вам в Запорожье?»

В то время, как российская армия продолжает осаду Мариуполя, стирая город с лица земли, из Мариуполя и Волновахи в Россию фактически депортированы несколько тысяч граждан Украины, сообщают Мариупольский горсовет, украинская разведка, Министерство иностранных дел Украины и руководитель Донецкой области Павел Кириленко.

По данным ГУР, оккупанты забирают у людей документы, насильно отправляют в фильтрационные лагеря (один из них расположен в Докучаевске, это оккупированная часть Донецкой области: там сотрудники ФСБ выявляют ветеранов АТО, военных и силовиков), а затем распределяют в отдаленные регионы России: беженцам предлагают работу на севере России, например, на Сахалине.

Насильно вывозить мариупольцев в Крым или в Донецк начали как минимум 10 дней назад. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Дмитрий Пантелеев, судья Приморского районного суда. Со своими родными он жил в Приморском районе, в жилмассиве Черемушки. Из-за обстрелов и угрозы жизни Пантелеев со своей семьей 14 марта выехал из города: его внуку сейчас чуть больше годика. На 24 марта, говорит Дмитрий, в Черемушках возле «Новой почты» российские войска уже оборудовали блокпост. В Мариуполе на начало марта уже не было света, связи, воды и тепла, еду готовили на кострах, воду взрослые пили из непонятного ручейка. Дмитрий все время пытался выехать, но не получалось, а 14 марта появился человек, который показал дорогу из города.

В колонне было 9 машин. Приехали в Мангуш, там уже ездили машины с номерами «DPR». Из Мангуша приехали в поселок Никольское. Там стояли русские военные.

«Нас останавливали. Российский офицер проверял, документы наши смотрел: такой чистенький, холененький весь, благоухал каким-то одеколоном», – вспоминает Дмитрий. По его словам, интересовались маршрутом: мариупольцы отвечали, что едут на подконтрольную Киеву территорию. «Они говорят: а зачем вам туда ехать? Едьте в Донецк, едьте в Россию, у нас хорошо, у нас оказывают помощь. Мы сказали: нет, мы поедем своим путем. И поехали».

Тремя машинами мариупольцы поехали по трассе в сторону Запорожья. Когда появился интернет, узнали, что в районе Запорожья идут бои, и взяли курс на Покровск. Перед селом Красная Поляна выехали на российский блокпост. А в самом селе пришлось договариваться с комбатом российских оккупантов. Тот сказал дожидаться утра.

«Они спрашивали: куда вы собираетесь ехать? Мы говорили: Запорожье, в те края. Они сказали: нет, в Запорожье вы не поедете. Вы поедете либо в Донецк, либо в Крым, – пересказывает общение Дмитрий. – Они говорят: вы же приедете, а там нацисты. Вы же понимаете, что с вами будет? Вы же мариупольцы. Мариуполь же не за нацистов. Мариуполь – это Донбасс. И вот вы поедете к нацистам. Вы представляете, что с вами будет?!»

В итоге, делится Дмитрий, решили сказать оккупантам, что якобы поедут в Крым, потом отстать по дороге и вырваться на подконтрольную Киеву территорию. На следующее утро в сопровождении бронеавтомобилей «Тигр» колонна поехала по направлению к Токмаку, но в Пологах Запорожской области русские военные оставили беженцев и уехали. Мариупольцы снова повернули на Запорожье.

На следующем российском блокпосту военные из Бурятии заставили Дмитрия раздеться до пояса: смотрели, какие есть татуировки, синяки и ссадины. В конце-концов беженцы попали под обстрел, но выбрались на подконтрольную Киеву территорию.

Обнаружили себя в Донецке, а затем –​ в России

Директор по коммуникациям компании Рината Ахметова System Capital Management Наталья Емченко говорит Настоящему времени, что на горячую линию фонда Ахметова звонят люди из Саратова, Воронежа и Омска, которые не знали, куда их вывозят, а обнаруживали себя сначала в Донецке, а потом на территории России.

«Безусловно, есть те, кто принимает решение выехать самостоятельно в сторону Донецка, просто потому что с левого берега Мариуполя, из Сартаны, из Волонтеровки очень сложно, практически невозможно попасть на правый берег и дальше в Бердянск и Запорожье. Но есть люди, которым просто нужно выбраться и выжить. И есть те люди, которых усаживают в автобус и говорят, что их эвакуируют по официальным согласованным коридорам», – рассказывает Емченко.

«Спортзалы школ города переоборудовали под центры для беженцев из Мариуполя, – рассказывает Радио Донбасс.Реалии дончанка. – Беженцев привозят много. Тысячи. В донецких школах временные пункты обогрева, потом вывозят в Ростов, Таганрог и дальше распределяют по РФ. Сам Донецк – в трауре. В тихом, непубличном. В школах вывешивают портреты погибших ребят-бывших выпускников. В начале войны 14-го года им было 10-11 лет».

На территории России, рассказывают Радио Донбасс.Реалии очевидцы, часть беженцев из Украины размещают в пунктах временного размещения – это летние лагеря, детские санатории, спортзалы. Палатки российского МЧС стоят сразу на выезде из пунктов пропуска: там выехавших перераспределяют по разным регионам.

«Исходя из немногочисленных публикаций в росийских СМИ и нашим наблюдениям, в Ростове отношение россиян к беженцам с Донбасса сдержанное, – написал нас очевидец. – Квартиру арендовать выехавшим с Донбасса сложно. Нужно, чтобы за тебя поручился кто-то из местных жителей. Аренда в приграничных городах подскочила в сравнении с прошлым годом на 30%. В ростовских интернет-изданиях встречаются упоминания о недовольстве беженцев Донбасса пребыванием в ПВР (временных пунктах – ред.) Со статусом беженца выехать за пределы России, кроме как вернуться обратно в «ЛДНР», будет нереально. Поэтому многие предпочитают не оформлять статус беженца, а остановиться у родственников, оформив временное право на жительство. Однако, местное население часто негативно воспринимает выделяемую администрациями помощь беженцам. По Ростову около 40 отделений соцслужб, где в течение 15 минут ты можешь написать заявление на получение выделенных 10 тысяч беженцам. Что бросилось в глаза? В этих отделениях много молодежи, парней и девушек, выехавших из Донецкой области. Сама процедура проходит быстро. Без какого-либо эмоционального вовлечения со стороны работников соцслужб. Натыкаешься на холодный, отрешенный взгляд и мурашки по спине».

Все время блокады в Мариуполе работают лишь двое журналистов Associatad Press. Вот их работа:

Остальные пропали со связи, и их судьба неизвестна. О том, что Мариуполь как город практически уничтожен, говорят десятки свидетелей, которым удалось выбраться за кольцо осады. Число установленных жертв за время блокады города давно превысило 2 тысячи, а советник мэра Петр Андрющенко полагает, что оно может достигать 20 тысяч: ведь людей просто не могут достать из-под завалов, не опознают и часто не могут похоронить. В Мариуполе есть братские могилы. По сообщению горсовета, в городе начался голод.

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