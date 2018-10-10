Ещё один населенный пункт на Донбассе возвращён под контроль украинской армии. Штаб операции Объединённых сил заявил о том, что в Волновахском районе Донецкой области украинские спецназовцы заняли село, которое находилось в «серой зоне». Оно было брошено, но из этого населенного пункта российские гибридные силы регулярно обстреливали позиции ВСУ. Украинские военные продвинулись на 1200 метров.

Волновахский район – южнее Донецка. Там, в «серой зоне», расположен населённый пункт, который еще в начале войны бросили местные жители из-за террора пророссийских боевиков, рассказывает пресс-офицер операции Объединённых сил Владислав Петровский. Но название села военные не уточняют.

Населённый пункт опустел, боевики прятались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинских военных

«Территория, на которой до войны проживало более 80 человек, на протяжении четырёх лет пустовала, мирные жители покинули село. Оккупанты в нарушение минских соглашений постоянно заходили в село, грабили дома, держали людей в страхе. После того, как населённый пункт опустел, боевики в нём прятались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинских военных», – сообщил Владислав Петровский.

Этот населённый пункт взяло под контроль одно из подразделений спецназа. Украинская армия продвинулась на 1200 метров вперёд, операцию снимали на видео.

Почти вся территория, по данным военных, оказалась заминирована противопехотными минами российского производства МОН-50 и ПМН-2, запрещёнными Женевской конвенцией. Украинские военные нашли здесь российские сухпайки, тушенку с маркировкой городов-изготовителей – Пермь и Москва, а также медикаменты и остатки боеприпасов российского производства.

​Дома в селе преимущественно разрушены и разграблены. После того, как ВСУ заняли село, пророссийские силы регулярно его обстреливают, запускают беспилотники и провоцирует на бой, рассказывает офицер подразделения спецназа, которое находится сейчас в населённом пункте. Поэтому о возвращении сюда жителей речь пока не может идти.

Проводятся провокации, они пытаются спровоцировать на бой для того, чтобы обозначить наши огневые позиции

«Большое расстояние между нашими крайними позициями и этим селом, но мы его удерживаем. Ночью периодически проводятся провокации со стороны противника, они пытаются вывести нас на контакт, спровоцировать на бой. Это делают для того, чтобы обозначить наши огневые позиции и определить количество состава, который в селе», – рассказал офицер, стоя на развалинах одного из домов.

В то же время группировка «ДНР» на своих сайтах опровергает, что Объединённые силы продвинулись в серую зону под Волновахой. Российские гибридные силы назвали видео ВСУ постановочным.

По ночам украинские военные принимают бой, к утру стрельба прекращается, сообщают в штабе. В зачищенном селе придётся долго работать сапёрам, говорят спецназовцы. Они ходят, как говорится, «нога в ногу». Видно, что территорию минировали профи.

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(По опубликованной военными видеозаписи и данным из открытых картографических сервисов видно, что снимали сюжет в селе Викторовка Волновахского района. Оно единственное в этой местности находилось в «серой зоне». О том, что это село взято под контроль, Вооружённые силы Украины уже заявляли в начале декабря 2017 года. Тогда боевики тоже отрицали эти заявления – ред.)

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)