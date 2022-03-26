«Путін готується до вирішального бою в Україні» – російський військовий експерт

В чому феномен українського села Чорнобаївка, де ЗСУ, за повідомленнями української влади, вдесяте розбили російські війська? Чи може Україна наважитися на знищення мосту через Керченську протоку, щоб унеможливити підкріплення російської армії в окупованому Криму? Які є шанси в українських збройних сил на контрнаступ найближчим часом? Про це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» поспілкувався з російським військовим експертом Юрієм Федоровим.

– Які шанси в України відбити Херсонщину, а в російських окупаційних сил – її утримати? Ми знаємо, що у Херсоні постійно проходять акції протесту (місцевих жителів проти російських окупаційних сил – ред.).

– Я думаю, що найближчим часом говорити про контрнаступ України, чи то на півдні, чи то в районі Києва, чи то в інших місцях, поки що не доводиться. Контрнаступ – це дуже складна система операцій, що вимагає великих ресурсів та досягнення переваги над противником принаймні за деякими видами озброєння, перш за все в артилерії, якою, як кажуть військові, слід перед наступальними операціями обробляти передній край противника.

Російські сили до проведення серії наступальних операцій, щоб спробувати блокувати або взяти в оточення значні сили української армії

Такого (озброєння в достатній кількості – ред.) в армії України поки що немає. Тому головне завдання Збройних сил України, на мою думку, полягає в тому, щоб максимально стримувати наступ російських військ там, де він відбувається. А в деяких місцях, скажімо, під Києвом, там спостерігаються спроби росіян перейти до оборонних дій. Наприклад, будуються дротові загородження, влаштовуються мінні поля. Тобто на деяких дільницях російська армія вже переходить до оборони, але при цьому я боюся, що не помиляюся, коли говорю, що Путін та його найвище російське військове командування готуються, якщо можна так сказати, до останнього вирішального бою. Тобто до проведення серії наступальних операцій, перш за все для того, щоб спробувати блокувати або взяти в оточення значні сили української армії, які перебувають у зоні ООС, поблизу колишньої лінії розмежування між Україною та (непідконтрольною їй частині Донбасу , де діють угруповання «ЛДНР» – ред.) «ЛДНР».

Очікувати на серйозні успіхи російської армії не доводиться, тому що виявилися дуже серйозні, системні вади

Ось там можуть розвернутися великі битви протягом, мабуть, найближчих двох тижнів. Але при цьому очікувати на серйозні успіхи російської армії, я думаю, не доводиться, тому що виявилися дуже серйозні, системні вади в російських збройних силах, які подолати протягом найближчого часу просто неможливо. Окрім того, російській армії катастрофічно не вистачає підготовлених резервів.

– На Херсонщині є село Чорнобаївка. Там розташований аеродром. У чому полягає парадокс цього села? Звідти вже 10 разів вибивали росіян.

– Річ у тім, що цей аеродром розташований у районі, так би мовити, пляшкового горлечка. Там є міст. Це єдине місце, через яке можна перекидати скільки-небудь помітне підкріплення і взагалі проводити транспортування військ та військової техніки. Й ось на цьому аеродромі якраз й існує єдина можлива база, де зосереджується техніка і де вона потім розподіляється за різними напрямками. І ось уже вісім чи дев'ять разів цей аеродром накривали артилерійським вогнем Збройні сили України, і там росіяни зазнавали дуже серйозних втрат, зокрема там був ліквідований або знищений (принаймні загинув) один з високопоставлених російських генералів. Але іншого шляху Росія просто не має для того, щоб транспортувати та перекидати війська.

– Якщо говорити про перекидання… Росія використовує Керченський міст для підкріплення своїх сил у Криму та на півдні України. Чи варто очікувати, що Україна намагатиметься зруйнувати цей міст?

Зруйнувати цей міст можна лише масованими нальотами авіації. Цей міст охороняється

– Я не думаю, що це було б розумне рішення з боку України, бо зруйнувати цей міст можна лише масованими нальотами авіації. Цей міст охороняється. Навколо нього зосереджені дуже великі сили ППО. І це було зроблено раніше, бо Росія заздалегідь готувалася до війни. І розуміли чудово (на це думки в російських генералів вистачає), що це одна з найуразливіших точок у майбутній війні (Росії проти України – ред.). Окрім того, зруйнувати цей міст не так уже й просто. Він сконструйований та побудований з певним запасом міцності, розрахованим саме на військові дії.

Так що гіпотетична спроба України зруйнувати цей міст нальотами авіації може призвести до серйозних втрат літаків. Літаків, яких, на жаль, Україна й так має не дуже багато. Скажімо прямо: досить мало (військових літаків – ред.). Я думаю, що військове командування України свідомо не збирається вирішувати це завдання для того, щоб зберегти військово-повітряні сили, необхідні для бойових дій за іншими напрямками.

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.