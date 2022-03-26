Зеленський попередив про продовольчу кризу у світі та закликав посилити санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через війну в Україні багато держав у світі можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство. Про це він заявив під час свого відеозвернення до учасників 20-го Дохійського форуму.

«Російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які просто необхідні для посівної. Вони заблокували наші морські порти. Відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах – в ісламському світі, в Латинській Америці та в інших частинах планети», − сказав президент.

Зеленський закликав не допустити дефіциту їжі у світі через цю війну і спрямувати санкції проти Росії на те, щоб вона «почала шукати миру».

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Також Зеленський закликав світову спільноту відмовитися від купівлі російських енергоносіїв, а Катар – збільшувати власний експорт.

«Майбутнє Європи залежить від ваших зусиль. Закликаю вас: нарощуйте виробництво енергоносіїв, щоб Росія зрозуміла, що жодна держава не має використовувати енергоносії як зброю для шантажу світу», − наголосив він.

Зеленський порівняв руйнування, яких Росія завдала Маріуполю, з тим, як Росія і Сирія зруйнували Алеппо під час війни в Сирії. Також він наголосив, що в Україні зараз проживає мільйон мусульман, які змушені або воювати під час священного місяця Рамадан, захищаючи Україну зі зброєю в руках, або переховуватися від російських авіаударів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».