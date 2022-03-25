Площа для посіву основних культур цьогоріч може скоротитися на 22% – дані Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики 25 березня повідомило про початок сівби в 11 областях України.

При цьому, за даними відомства, на цю ж дату в минулому році посів ще не починався.

«Станом на 23.03.2022 року, за даними військово-цивільних адміністрацій, прогнозовані площі посіву основних ярих культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 5,99 мільйона гектарів, що на 1,689 мільйона менше від показника минулого року (7 679 тисяч гектарів)», – повідомило Мінагрополітики.

Відтак показники свідчать про ймовірне скорочення площі, доступної для посіву, на 22%.

Дані міністерства вказують на те, що господарства вже посіяли:

22,5 тисячі гектарів ярої пшениці

74,8 тисячі гектарів ярого ячменю

1,6 тисячі гектарів ярого ріпака

15,2 тисячі гектарів вівса

21,1 тисячі гектарів гороху

3,3 тисячі гектарів цукрових буряків

2,2 тисячі гектарів соняшника

2 тисячі гектарів сої

17 березня міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко наголосив, що в Україні сформований достатній запас продовольства: пшениці – на два роки, олії – на п’ять років, кукурудзи – на півтора року.

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За словами міністра, на тих територіях України, де це можливо, з огляду на бойові дії, аграрії розпочали посівну кампанію. А її зрив може означати міжнародну кризу.

Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу. Зокрема, йдеться про Ліван, Лівію, Ємен, Єгипет, Сирію та десятки інших держав. Генеральний секретар ООН застерігав 15 березня, що російська агресія проти України може спричинити голод в інших країнах.