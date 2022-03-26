CERN вдався до подальших обмежень проти Росії і Білорусі через війну в Україні

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) повідомила про нові заходи проти Росії і Білорусі у відповідь на агресію проти України.

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, 23 держави-члени CERN вирішили зупинити участь вчених організації у всіх наукових комітетах установ, розташованих у Росії чи Білорусі, та скасувати всі спільні з цими установами заходи.

Також організація зупиняє співпрацю з Об’єднаним інститутом ядерних досліджень, розташованим у місті Дубна у Московській області.

У заяві йдеться про те, що держави-члени CERN засуджують російське вторгнення на територію України, а також засуджують заяви інститутів, які підтримали це вторгнення.

8 березня Рада організації оголосила, що призупиняє співпрацю з Росією, і позбавила її статусу спостерігача.

Крім того, в організації наголосили, що усіляко підтримуватимуть діяльність українських науковців у галузі фізики високих енергій.

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) – найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій та міжнародний дослідницький центр.

Із 2016 року Україна є її асоційованим членом.