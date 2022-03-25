«Стовпи режиму Путіна». Власник «Шереметьєво» і квартира за $5,5 млн у центрі Лондона

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка країн ввела санкції проти наближених до Володимира Путіна олігархів та бізнесменів. Це означає, в тому числі, що їхнє майно можуть «заморозити» і конфіскувати. Журналістам «Схем» вдалось знайти нерухомість родини наближеного до російського президента олігарха Олександра Пономаренка в самому серці Лондона. Це – квартира вартістю 5,5 мільйонів доларів. При цьому, сам Пономаренко перебуває, зокрема, під санкціями Великої Британії . Чи зможе британський уряд «заморозити» і в подальшому конфіскувати лондонську квартиру родини російського олігарха?

«Палац Путіна» у Геленджику

Олександр Пономаренко посідає 51-е місце у списку найбагатших людей Росії, згідно з рейтингом Forbes, зі статками у 2,9 мільярда доларів.

Пономаренко – співвласник московського аеропорту «Шереметьєво» та бізнес-партнер родини Ротенбергів, що входять у близьке коло президента РФ. Він же – колишній «власник» так званого «палацу Путіна» у Геленджику.

Саме фінансування Пономаренком будівництва «палацу Путіна», зокрема, стало підставою для запровадження проти нього Європейським союзом персональних санкцій.

Мова про ділянку в майже 70 гектарів та будинок на більш ніж 17,7 тисячі квадратних метрів на березі Чорного моря у Геленджику (Краснодарський край – ред.), якими нібито особисто користується Володимир Путін. В інтерв’ю російським ЗМІ сам Пономаренко розповідав, що використовуватиме цей об’єкт як готель. Після виходу розслідування «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального про «палац Путіна» офіційним власником цієї нерухомості оголосив себе мільярдер і соратник президента РФ Аркадій Ротенберг.

Пізніше Пономаренко заявив, що вже кілька років немає стосунку до цього об’єкту.

«Обґрунтуванням рішення Ради ЄС вказано об’єкт нерухомості в Геленджику (мова йде про «палац Путіна» – ред.), щодо якого я неодноразово давав коментарі російським та зарубіжним ЗМІ про те, що вийшов з цього проєкту в 2016 році і не брав участі в його фінансуванні, і відтоді не маю до нього стосунку», – розповів олігарх.

Ще одна підстава запровадження ЄС санкцій проти Пономаренка – це його зв’язки із підконтрольним Росії головою окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. Хоча сам олігарх їх заперечив.

«Шереметьєво»

Запроваджені проти олігарха санкції вже мають вплив. На основний бізнес олігарха – найбільший аеропорт Росії «Шереметьєво». Пономаренко співволодіє ним разом з бізнесменами Аркадієм Ротенбергом та Олександром Скоробогатьком. За словами директора Friendly Avia Support Олександра Ланецького, раніше такий аеропорт міг приносити приблизно мільярд доларів прибутку на рік. Спочатку на діяльність компанії вплинула пандемія. А тепер санкції змусили керівництво відправити «на службовий відпочинок» близько 40% працівників «Шереметьєво».

Втім, за словами Ланецького, аеропорт все одно приноситиме прибуток: за рахунок залишків внутрішнього та зовнішнього ринку перельотів.

«Якби хотіли «вбити санкціями» таке підприємство, як аеропорт, то зробили б це, наприклад, вимкнувши програмне забезпечення. Та цього не зробили одразу і навряд чи зроблять потім. Санкції аеропорт повністю не вб’ють, але прибуток зменшиться помітно», – пояснює Ланецький.

Щоб не потрапити під санкції, Пономаренко навіть витрачав кошти на лобіювання своїх інтересів у Конгресі США. Інформація з порталу Open Secrets свідчить, що олігарх щороку сплачував від 50 до 280 тисяч доларів за консультації, які мали допомогти йому та його бізнесу уникнути можливих санкцій.

Втім, це не спрацювало. Пономаренко одним із перших російських олігархів потрапив під санкції не тільки Європейського союзу, але й Австралії та Великої Британії.

Санкції передбачають, в тому числі, можливе «замороження» і подальшу «конфіскацію» майна.

London Calling

Вестмінстер – історичний район Лондона. Тут розташовані відомі на весь світ британські візитівки – Біг Бен, Вестмінстерське абатство, Букінгемський палац тощо.

Але Вестмінстер – це ще й елітна нерухомість з високими цінами. І тут, як виявили «Схеми», має коштовне майно родина російського олігарха Олександра Пономаренка.

Журналісти звернули увагу на інстаграм-сторіз його доньки – Христини Пономаренко, в яких вона декілька разів демонструвала панорамний вид з вікна квартири. А там – відоме на весь світ оглядове колесо «Око Лондона» («London Eye») та найвища вежа Вестмінстерського палацу, де засідає парламент Великої Британії.

За допомогою сервісу Google Earth журналістам «Схем» вдалося встановити, що саме такий краєвид відкривається з верхніх поверхів будівлі елітного житлового комплексу Artillery Mansions за адресою: 75 Victoria Street.

Лондонські ріелтори пропонують тут квартири вартістю від $500-600 тисяч і до $5 мільйонів за двоповерхові квартири.

Саме таку квартиру-дюплекс придбала у 2018 році донька Пономаренка. В Artillery Mansions на 11 та 12 поверхах. Вона напряму записана на Христину Пономаренко. Вартість квартири, згідно з офіційним британським реєстром, становить 4,2 мільйона фунтів, тобто майже $5,5 мільйонів.

Загальна площа квартири – понад 500 квадратних метрів. Також на одному із британських сайтів елітної нерухомості журналісти знайшли інформацію про продаж цієї квартири від 2017 року. На світлинах можна роздивитись інтер’єр квартири.

«Схеми» також знайшли план апартаментів у відкритому доступі на одному із ріелторських сайтів. Помешкання має два поверхи.

Тут розташовані три спальні, три ванні кімнати з туалетами та ще один окремий, невелика комора для речей і тераса.

На верхньому поверсі – 26-метрова кухня та вітальня. Тут також є кілька комор для речей і ще одна тераса, краєвид з якої і демонструвала Христина Пономаренко у своєму Instagram.

Діти Пономаренка давно отримують гроші від його бізнесу в аеропорту «Шереметьєво». Це стало відомо після накладення санкцій, коли бізнесмен повідомив російським ЗМІ, що залишає посаду голови ради директорів підприємства.

«Акціонером АТ «Міжнародний аеропорт Шереметьєво» є ТОВ «Шереметьєво холдинг», частина акцій якого належить трасту, створеному в 2005 році на користь моїх дітей», – розповів Олександр Пономаренко виданню РБК.

Офіс генерального прокурора України та Національне агентство з питань запобігання корупції шукають за кордоном активи, які належать наближеним до Кремля громадянам РФ, для подальшої конфіскації їхнього майна на користь держави Україна. За словами голови НАЗК Олександра Новікова, важливо «збільшити принаймні у 10 разів кількість фізичних та юридичних осіб РФ, на яких накладені санкції». Але поки такого механізму не існує і активи підсанкційних осіб заморожуються.

А як бути з майном родичів підсанкційних осіб? Чи можуть в межах санкцій «заморозити» лондонську квартиру доньки російського олігарха і в подальшому її конфіскувати?

«Зараз дія санкцій не розповсюджується на дітей чи батьків, – пояснює юристка ГО «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук. – Але якщо влада вирішить, що майно, яким формально володіють родичі, насправді контролюється підсанкційною особою, можливий арешт», – каже експертка Центру з протидії корупції Тетяна Шевчук.

Оскільки у Великій Британії Олександр Пономаренко входить до переліку підсанкційних осіб, влада може розглянути питання щодо «замороження» і подальшої конфіскації коштовної нерухомості, власницею якої офіційно є донька олігарха.