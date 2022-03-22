OCCRP знайшов у російських чиновників і олігархів 145 активів у Європі на 17,5 млрд доларів

Журналісти-розслідувачі знайшли 145 активів російських чиновників і олігархів у Європі на загальну суму 17,5 мільярдів доларів. Про це пише Центр дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP), який разом із 24 медіапартнерами публікує проєкт «Трекер санкційних активів».

OCCRP стверджує, що новий проєкт – це «найповніша з будь-коли опублікованих баз даних про закордонні активи, пов’язані з російськими олігархами, чиновниками і пропагандистами, які потрапили під санкції, а також з їхніми родичами».

На першому етапі свого проєкту журналісти виявили щонайменше два десятки об’єктів, про які раніше не було публічно відомо.

За даними розслідувачів, син голови держкорпорації ВЕБ і колишнього віцепрем’єра Росії Ігоря Шувалова Євген Шувалов щонайменше до 2017 року володів віллою у Тоскані. Вілла належала компанії Weitried, якою володіла фірма з Британських Віргінських островів, що належала тоді 24-річному синові Шувалова.

Поточний власник вілли невідомий, але, як зазначає OCCRP, приватний літак, що належить пов’язаній із Шуваловим компанії, нещодавно здійснював рейси до аеропортів поряд із Тосканою. Точна вартість нерухомості на березі Середземного моря невідома.

Як пишуть журналісти, у 2016 році російський бізнесмен Олег Дерипаска купив віллу у Пафосі на Кіпрі вартістю 650 тисяч доларів та комерційну нерухомість у місті Лімассол за три мільйони доларів.

Окрім того, в олігарха виявили офісну вежу в Люксембурзі. Її будівництво у кварталі Бельваль веде австрійська компанія Strabag, де Дерипаска – головний акціонер.

Бізнесмен також володіє трьома віллами на острові Сардинія загальною вартістю майже 410 мільйонів доларів через ланцюжок компаній, у тому числі з Британських Віргінських островів.

Представник Дерипаски заявив, що все майно й активи, якими володіє бізнесмен, «були придбані чесним шляхом», а «полювання на відьом, жертвою якого став Дерипаска, керується виключно політичними мотивами».

Розслідувачі також виявили, що 30-річний племінник власника холдингу USM Алішера Усманова Сарвар Ісмаїлов володіє особняком у Лондоні на Danewood Drive за 30,8 мільйона доларів. А його брат Санжар Ісмаїлов має особняк на Winnington Road вартістю 28,6 мільйона доларів.

Представник Усманова заперечує, що племінники купили нерухомість за гроші мільярдера, проте підтвердив, що Усманов переказує гроші матері Ісмаїлових – своїй сестрі Гульбахор, яка могла давати їх синам.

Сама Гульбахор володіє двома будинками і земельною ділянкою в Хорватії через ланцюжок хорватських та кіпрських компаній, стверджують OCCRP. Орієнтовна вартість нерухомості – 5,6 млн доларів.

Також журналісти знайшли раніше невідомі активи мільярдера Романа Абрамовича і його родини.

Серед них траст HF Trust, створений на Кіпрі 29 грудня 2014 року, випливає із даних проєкту «Файли FinCEN». Ім’я Абрамовича не згадується у документах HF Trust, але розслідувачі, цитуючи документи 2016 року, стверджували, що він є «єдиним бенефіціаром». Інформація про поточного власника на даний момент відсутня.

У 2015-2016 роках HF Trust володів кількома компаніями на Британських Віргінських островах, через які здійснювалися інвестиції у хедж-фонди. Обсяг інвестицій на той момент оцінювався у суму від 892 мільйонів доларів до 1,3 мільярда доларів.

«Файли FinCEN» також показали, що у 2016 році Абрамович був бенефіціаром Sara Trust. Цей траст був власником кількох кіпрських компаній, які у 2015-2016 роках були залучені до підозрілих транзакцій на суму 304 мільйони доларів.

Як стверджують розслідувачі, колишня дружина Абрамовича Ірина разом із чотирма дітьми володіє п’ятьма особняками в Європі. Серед них – куплений у 2021 році особняк у Лондоні у резиденції Tor Garden вартістю 17,5 млн фунтів стерлінгів (23 мільйони доларів).

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на три джерела повідомляло, що Євросоюз обговорює можливість використання активів великих російських підприємців, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.

За даними агентства, ініціатива перебуває на «дуже ранній стадії» обговорень – остаточного рішення ще немає.