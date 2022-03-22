Друга повʼязана з Абрамовичем суперʼяхта пришвартувалася в Туреччині – Reuters

Суперʼяхта, повʼязана з російським мільярдером Романом Абрамовичем, у вівторок, 22 березня, пришвартувалася на турецькому туристичному курорті Мармарис, повідомило джерело агенції Reuters у порту. Це сталося через день після того, як інша яхта Абрамовича прибула до сусіднього Бодрума.

Згідно з даними Marine Traffic, яхта Eclipse, яка є однією з найбільших у світі, має довжину 162,5 метра (533 фути) і ходить під прапором Бермудських островів. Вона прибула до Мармариса після переходу на південний схід від грецьких островів Крит і Родос.

Дані також показали, що яхта Solaris пришвартована в Бодрумі, приблизно за 80 кілометрів (50 миль) від першої. У дорозі судно обігнуло води країн Європейського союзу, члени якого наклали на Абрамовича санкції через вторгнення Росії в Україну.

Немає ознак того, що Абрамович перебуває на борту будь-якого з суден. Він був серед кількох багатих росіян, доданих минулого тижня до чорного списку Європейського Союзу, і уряди ЄС останніми днями діяли, щоб конфіскувати у них яхти та інші розкішні активи.

Повідомляється, що Eclipse має дві вертолітні майданчики, девʼять палуб, плавальний басейн і вбудовані протиракетні засоби захисту.

140-метрова (460-футова) яхта Solaris, яка також ходить під прапором Бермудських островів, за даними Marine Traffic, пришвартувалася в Бодрумі вдень у понеділок, 21 березня, трохи більш як через тиждень після того, як 13 березня вирушила з курортного міста Тіват у Чорногорії.

І Eclipse, і Solaris були побудовані на німецьких верфях. Згідно з повідомленнями у виданнях про предмети розкоші SuperYachtFan, SuperYacht і Forbes, вони належать Абрамовичу.

Світові уряди намагаються ізолювати російського президента Володимира Путіна та його союзників через вторгнення Москви в Україну, яке Кремль називає «спеціальною воєнною операцією».

Минулого тижня Абрамович прилетів до Москви зі Стамбула на своєму приватному літаку. Згідно з даними відстеження польотів, це була друга поїздка літака Абрамовича між турецьким містом і російською столицею за три дні.