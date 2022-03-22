Команда Навального розповіла про «супер’яхту Путіна» за $700 мільйонів

Команда російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднила нове розслідування, в якому розповіла про супер’яхту «Шехерезада» за 700 мільйонів доларів, що, ймовірно, належить президенту РФ Володимиру Путіну. За повідомленням, екіпаж судна сформований із працівників Федеральної служби охорони Росії.

140-метрова суперяхта спущена на воду в 2020 році на верфі в Німеччині, вона одна з найбільших у світі у своєму класі. Проте її власник невідомий. У середині березня газета The New York Times повідомила з посиланням на джерело, що американські чиновники пов’язують її з російським президентом Володимиром Путіним.

За інформацією видання, яхта двічі – влітку 2020-го та 2021 року – ходила до Сочі. Там розташована резиденція Путіна, де він проводить багато часу. Про зв’язок яхти з президентом Росії The New York Times розповів один із колишніх членів екіпажу.

Команді Навального вдалося ознайомитись зі списком членів екіпажу яхти. З’ясувалося, що вони, крім капітана, – громадяни Росії. Перший помічник, боцман, помічник боцмана, кілька охоронців та ще кілька членів екіпажу виявилися чинними співробітниками ФСО, йдеться у розслідуванні. У багатьох як адреса зазначена військова частина ФСО в Сочі.

Лише з 23 членів екіпажу на перших аркушах списку майже половина мають відношення до ФСО. Їхні коментарі в розслідуванні не наводяться. Раніше капітан судна Гай Беннет-Пірс заявляв журналістам, що «Шехерезада» не належить Путіну, і він на ній не бував. При цьому ім’я власника Беннет-Пірс називати відмовився.

Якщо зв’язок яхти з Путіним буде доведено, її заарештують, оскільки проти президента РФ запроваджені персональні санкції Євросоюзу. Зараз суперяхта перебуває в Маріна-ді-Каррара в Тоскані, в середині березня вона проходила ремонт у сухому доці.

У лютому з порту Гамбурга до Калінінграда перейшла 82-метрова супер’яхта «Грейсфул», яку також пов’язують із Путіним. Через два тижні після того, як яхта зайшла до Калінінградської затоки, Володимир Путін оголосив про війну з Україною.