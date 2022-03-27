ЗСУ: військові РФ випустили 6 ракет по Львову

Російські військові вдаються до «повітряного терору», запускаючи по українських містах десятки крилатих і балістичних ракет, заявили у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

«Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального і по території бронетанкового заводу. Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова», – йдеться в повідомленні.

У Командуванні ПСУ заявили, що зараз – «саме час» ухвалити рішення і «передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18».

«Щоб українські захисники неба на рівні билися із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї», – заявили у ЗСУ.

Через те, що військові Росії «знизили авіаційну активність» у повітряному просторі України і завдають масованих ракетних ударів, Повітряні сили за добу 26 березня збили «всього один літак» РФ. Крім того, за повідомленням, знищено 12 БпЛА різних типів, п’ять крилатих ракет. Росія дані про збиття своїх повітряних об’єктів не коментує.

Ввечері 26 березня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська завдали ударів по двох об’єктах Львова – нафтобазі та заводу. Влада Львова також повідомила про п’ятьох постраждали та серйозні пошкодження об’єктів інфраструктури.

Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.