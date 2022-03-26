Протиповітряна оборона збила 3 ракети у небі над Волинню – Погуляйко

У небі над Волинню сили протиповітряної оборони (ППО) ввечері 26 березня збили три ракети. Про це у телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

«Щодо вибухів, які було чутно сьогодні близько 21:00 години. З повітряних цілей над територією Республіки Білорусь відбувся обстріл 4-ма ракетами. Три ракети з чотирьох були збиті у небі над Волинню», – йдеться в повідомленні.

Подробиці щодо четвертої невідомі.

Перед тим 26 березня Волинська ОВА повідомила, що за десять кілометрів від Луцька сили ППО збили безпілотний літальний апарат, не виключено, що це була ракета.

Ввечері 26 березня очільник Рівненської ОВА повідомив, що російські війська влучили в нафтобазу міста Дубна.

Дещо раніше цього ж дня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська завдали ударів по двох об’єктах Львова – нафтобазі та заводу. Влада Львова також повідомила про п’ятьох постраждали та серйозні пошкодження об’єктів інфраструктури.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».