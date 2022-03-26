Війська РФ завдали ударів по двох об’єктах Львова – нафтобазі та заводу – Козицький

Голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram повідомив увечері 26 березня, що російські війська завдали ударів по двох об’єктах Львова – нафтобазі та заводу, які розташовані у житлових кварталах. В обох випадках, за його даними, було по два удари.

«5 людей звернулися по медичну допомогу. Жертв немає. Гасіння обох пожеж триває», – наголосив Козицький.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, внаслідок обстрілу військами РФ завдані серйозні пошкодження об’єктам інфраструктури.

«Руйнування достатньо серйозні. Ударною хвилею пошкоджена інфраструктура освіти – це школа і садочок, повилітали вікна. Думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає «вітання» президентові США Байдену, який зараз перебуває у Польщі, а Львів – 70 км від сусідньої держави. Весь світ має зрозуміти, що загроза надзвичайно серйозна. Сьогодні всі міста перебувають у дуже складній ситуації. Чим більше матимемо зброї, чим скоріше надійдуть системи ППО, тим швидше буде наша перемога», ‒ сказав Андрій Садовий під час брифінгу.

Ще до 25 лютого зі Львова вивели всі об’єкти мілітарної інфраструктури, зауважив він.

Наразі на Львівщині – знову повітряна тривога.

Раніше у суботу Козицький повідомив про «три потужні вибухи» у межах Львова о 18:55. До того цього дня він розповів про два ракетних удари у межах Львова, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали 5 людей.

Пообіді в суботу стало відомо, що місто зазнало обстрілу. Було чутно вибухи, а в небі над містом піднявся густий чорний дим.

Востаннє ракетний удар по Львову стався 18 березня, по авіаремонтному заводу, постраждала 1 людина. У ніч на 13 березня російські війська випустили 30 ракет по Яворівському полігоні на Львівщині – 35 людей загинули і 134 були поранені, як військові, так і цивільні.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».