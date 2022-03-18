Через ракетний удар по авіаремонтному заводу у Львові постраждала 1 людина

Через ракетний удар з повітря по авіаремонтному заводі у Львові поранень зазнала одна людина, повідомив начальник Львівськоі військової адміністраціі Максим Козицький. За його словами, стан людини медики оцінюють як середньої тяжкості.

Посадовець підтвердив раніше озвучену інформацію, що ракети були випущені з акваторії Чорного моря – із чотирьох, що влучили в завод, – дві збили засоби ППО.

Рятувальники наразі ліквідують пожежу на території заводу.

Жоден військовий об’єкт у Львові та області не працює, заявив Козицький.

«Це удар по Львову, по гуманітарному хабу, в якому перебуває 200 тисяч переселенців, які вже раз вийшли зі свого міста. Російські окупанти не воюють з українським військом, а з дітьми і переселенцями», – прокоментував Максим Козицький.

Військова адміністрація просить не поширювати відео і фото з місць обстрілів і не нехтувати повітряною тривогою, а йти в укриття.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, сьогоднішні ранкові удари припали на авівремонтний завод, активну роботу якого було завчасно зупинено. Садовий також зазначав, що у будівлях АТП-1 у Львові пошкоджені вікна.

Про авіаудари в районі аеропорту у Львові стало відомо сьогодні, близько 6:30 ранку.