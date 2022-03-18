Садовий уточнив, що ракети вдарили по авіаремонтному заводу у Львові, попередньо – без жертв

Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що сьогоднішні ранкові удари припали на авівремонтний завод.

«Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищено. Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та відповідні комунальні служби», – повідомив Садовий у Telegram.

Раніше він також зазначав, що у будівлях АТП-1 пошкоджені вікна.

Про авіаудари в районі аеропорту у Львові стало відомо сьогодні, близько 6:30 ранку.

Раніше, в ніч на 13 березня, російські війська випустили 30 ракет по Яворівському полігоні – 35 людей загинули і 134 були поранені, як військові, так і цивільні.