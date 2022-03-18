Військові кажуть, що по Львову було випущено 6 крилатих ракет із підводного човна у Чорному морі

Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що по Львову у п’ятницю було випущено шість крилатих ракет із підводного човна у Чорному морі.

«За попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, можливо Х-555, з підводного човна в акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні командування в фейсбуці.

За даними військових, дві ракети були знищені у повітрі засобами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід».

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, що сьогоднішні ранкові удари припали на авівремонтний завод, активну роботу якого було завчасно зупинено. Про жертви не повідомляється. Садовий також зазначав, що у будівлях АТП-1 у Львові пошкоджені вікна.

Про авіаудари в районі аеропорту у Львові стало відомо сьогодні, близько 6:30 ранку.