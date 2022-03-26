Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Прилетіло по Львову» – мер Садовий повідомив про обстріл міста

Мер Львова Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що пообіді 26 березня місто зазнало обстрілу.

«Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях», – написав Садовий у Telegram.

Жителі міста повідомляють у мережі, що чули кілька схожих на вибухи звуків у міській зоні і кажуть про хмари чорного диму у небі.

Максим Козицький, голова Львівської ОВА, у Telegram додав, що відбулося «три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць».

Наразі режим повітряної тривоги у місті триває.

Востаннє ракетний удар по Львову стався 18 березня, по авіаремонтному заводу, постраждала 1 людина. У ніч на 13 березня російські війська випустили 30 ракет по Яворівському полігоні на Львівщині – 35 людей загинули і 134 були поранені, як військові, так і цивільні.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG