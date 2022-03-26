«Прилетіло по Львову» – мер Садовий повідомив про обстріл міста

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що пообіді 26 березня місто зазнало обстрілу.

«Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях», – написав Садовий у Telegram.

Жителі міста повідомляють у мережі, що чули кілька схожих на вибухи звуків у міській зоні і кажуть про хмари чорного диму у небі.

Максим Козицький, голова Львівської ОВА, у Telegram додав, що відбулося «три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць».

Наразі режим повітряної тривоги у місті триває.

Востаннє ракетний удар по Львову стався 18 березня, по авіаремонтному заводу, постраждала 1 людина. У ніч на 13 березня російські війська випустили 30 ракет по Яворівському полігоні на Львівщині – 35 людей загинули і 134 були поранені, як військові, так і цивільні.