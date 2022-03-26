«Ця людина не може залишатися при владі» – з виступу Байдена про Путіна і його роль у війні проти України

Президент США Джо Байден у своїй великій промові у варшавському Королівському замку 26 березня заявив, що війна в Україні є очевидним випробуванням для демократій у всьому світі, назвавши український спротив російським силам частиною великої боротьби за свободу.

Байден сказав, що світ має готуватися до «довгої боротьби попереду», і що всі волелюбні країни мають взяти на себе зобов’язання захищати демократію у довгостроковій перспективі.

«Це буде нелегко. Будуть витрати», – сказав Байден.

Він звинуватив президента Росії Володимира Путіна у «незацікавленості» та «брехні» у відповідь на спроби Заходу вести «справжню дипломатію» щодо конфлікту.

«Під хибними твердженнями про етнічну солідарність, він вважає неповноцінними інші країни. Путін має сміливість сказати, що він «денацифікує Україну» – це брехня, це просто цинізм. Він знає це, і це також образа. Президент Зеленський був обраний демократично, він – єврей, родина його батька була знищена під час Голокосту. І Путін має нахабність, як і всі автократи до нього, вірити, що правий той, у кого є сила», – сказав американський президент.

Байден також повторив тезу, що російське вторгнення лише зміцнило НАТО і дало розуміння, що Європа має покінчити зі своєю залежністю від російського палива.

Байден звернувся безпосередньо до росіян, заявивши, що саме Путін відрізав їх від решти світу.

«Кілька днів тому ви (Росія і росіяни – ред.) були країною XXI століття, але агресія Путіна повернула вас до XIX століття», – сказав президент США.

Джо Байден також вперше відкрито закликав до усунення Путіна з посади.

«Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі», – сказав Байден, завершуючи свою промову за підсумками триденної поїздки до Європи.

У ці дні Джо Байден був на самітах НАТО і G7 в Брюсселі, а у Варшаві мав зустрічі з українськими міністрами оборони та закордонних справ, а також бачився з українськими біженцями, які втекли від війни в Україні.