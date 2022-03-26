Байден зустрівся з українськими біженцями в Польщі і назвав Путіна «м’ясником»

Президент США Джо Байден зустрівся з українцями у Варшаві, які опинилися там через розв’язану Росією війну проти України.

Під час зустрічі з українськими біженцями Байден назвав президента Росії Володимира Путіна «м’ясником» і сказав, що не певен, що Путін змінив стратегію Росії у війні, аби зосередитися на східних регіонах України.

Байдена також запитали, що він думає про Путіна?

Президент США відповів: «Він – м’ясник».

Телекамери показали, як Байден обіймає дітей та розмовляє з людьми на імпровізованій кухні.

«Сьогодні вдень я відвідав українських біженців, які втекли до Польщі. Не треба говорити однією мовою, щоб відчути бурю емоцій у їхніх очах», – написав Байден також у твітері.

Майже 4 мільйони людей залишили Україну з початку війни, з них 2 мільйони перебувають у Польщі.