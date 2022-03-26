Байден у Польщі: українські міністри обговорили з керівництвом США взаємодію через вторгнення РФ

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв у Варшаві президента США Джо Байдена у президентському палаці у Варшаві 26 березня для переговорів щодо вторгнення Росії в Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін приєдналися до Байдена у президентському палаці. До складу польської делегації увійшли міністр закордонних справ Збігнєв Рау та міністр оборони Маріуш Блащак.

Раніше Байден був присутній на церемонії прийому у польській столиці, де його привітав військовий оркестр, що виконав національні гімни США та Польщі.

Він також коротко зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим.

Так, Дмитро Кулеба у відеозвернені після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві за участі міністра оборони України Олексія Резнікова, державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна повідомив, що особисто обговорив з Блінкеном, а Резніков – з Остіном «конкретні наступні кроки з розвитку нашої взаємодії».

«По-перше, звісно, говорили про санкції. Нещодавно Сполучені Штати ухвалили санкції, але над новими санкціями вже працюємо. І я порушив питання закриття російських портів – американських та європейських портів для російських кораблів та вантажів. Ми говорили про те, щоб застосовувати індивідуальні санкції не лише проти російських олігархів, але і проти найближчого оточення Путіна, проти всіх політичних фігур Росії, тому що вони всі є частинами його агресивної машини», – сказав Кулеба.

Також, за його словами, обговорювалось, яким чином «збадьорити окремі європейські країни, які намагаються зараз під різними приводами не ухвалювати нові жорсткі санкції».

Він додав: «Росія потрапила у санкційне оточення, можна сказати у санкційний котел, і цей котел у найближчі дні, тижні, і місяці буде лише стискатися за рахунок великих гучних рішень, але також за рахунок маленьких, але дуже кропітких і чітких рішень їх закручування подальших гайок. І так триватиме до тих пір, поки ми не переможимо у війні, і Росія не заплатить за всі свої злочини, вчинені проти України».

У питанні зброї, як Сказав Кулеба, «була дуже предметна розмова з конкретними цифрами, назвами, з якими ми приїхали. І буде теж тут прогрес, буде розвиток подій».

Крім того, за повідомленнями з Варшави, Байден у розмові з Дудою заявив, що 5-та стаття НАТО (про колективну оборону – ред.) є «священною» і усі члени Альянсу мають прийти на допомогу будь-якому іншому члену, який опинився під ударом.

Пізніше сьогодні Байден ще має виступити щодо війни в Україні у Варшавському королівському замку.

У графік американського президента також входить відвідування Національного стадіону, де він відвідає українських біженців.

За даними польських прикордонників, майже 2,27 мільйона біженців з України прибули до Польщі з початку російського вторгнення.