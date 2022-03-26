Кулеба і Резніков зустрілися з держсекретарем США і головою Пентагону у Варшаві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр оборони України Олексій Резніков у Варшаві зустрілися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

«Ми зустрічаємося з нашими колегами зі США Блінкеном і Остіном у Варшаві разом з Олексієм Резніковим. Цей особливий формат «2+2» дає нам змогу шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії», – написав Кулеба у твітері 26 березня.

Подробиць він не навів.

26 березня у Варшаві перебуває президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Як повідомив напередодні радник із національної безпеки Джейк Салліван, у суботу Байден планує зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та виступити з «великою промовою» щодо війни Росії проти України.

За словами Саллівана, виступ Байдена торкнеться «ставок на цей момент, невідкладності виклику, який чекає попереду, значення конфлікту в Україні для світу і чому так важливо, щоб вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії».

Крім того, очікується, що в Байдена буде можливість зустрітися з українськими біженцями та американськими гуманітарними працівниками, які допомагають переселенцям у Польщі.

Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.