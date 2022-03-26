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Політика

«Для Кремля «нормальний сусід» – мертвий сусід» – Віталій Портников

Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, Москва, 22 червня 2017 року
(Рубрика «Точка зору»)

Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що війна Росії проти України триватиме доти, доки Україна не стане «нормальним сусідом». І тому потрібно добиватися «демілітаризації» та «денацифікації» України.

Не намагатимуся зараз зрозуміти, що означають терміни, які використовують представники російського політичного керівництва, коли йдеться про завдання «спеціальної операції». Демілітаризація? Україна має відмовлятися від власної армії тоді, коли напад Росії проілюстрував протилежне – лише сильні збройні сили можуть врятувати Україну від знищення. Денацифікація? І це каже один із керівників країни, збройні сили якої вчиняють злочини проти мирного населення України, а громадяни фотографуються зі стилізованою свастикою?

Наслідки ракетного удару російських військових по торговому центру в Києві. Київ 21 березня 2022 року
Наслідки ракетного удару російських військових по торговому центру в Києві. Київ 21 березня 2022 року
До слів Медведєва потрібно ставитися серйозно – його голосом говорить Путін

Проте подробиці того, що насправді мають на увазі російські чиновники, мають з'ясовувати учасники переговорів між Україною та Росією. Я лише хочу звернути увагу на те, що до слів Дмитра Медведєва потрібно ставитися серйозно – його голосом говорить Володимир Путін.

Коли Медведєв опублікував резонансну статтю про Україну з образами на адресу українського народу та із заявою, що Володимир Путін не зустрічатиметься з Володимиром Зеленським, а краще «зачекає» наступного українського президента, у Києві до цього тексту поставилися без належної уваги і у владі, і у політологічній спільноті. Медведєва, колишнього главу уряду, для якого вигадали нову посаду у керівництві країни, називали «збитим льотчиком», політиком, який намагається звернути на себе увагу Путіна і тому пише такі радикальні тексти. А сам Путін, звичайно ж, на Медведєва не зважає.

Путін, можливо, на Медведєва і не зважає. Зате Медведєв зважає на Путіна і акуратно транслює думки свого покровителя. Медведєв все ще залишається одним із ймовірних наступників Путіна, він зовсім невипадково був президентом Росії і формально ухвалював рішення про напад на Грузію. Відставка Медведєва з посади прем'єра у січні 2020 року могла означати просту річ. Після саміту «нормандської четвірки» у Парижі в грудні 2019 року Путін зрозумів, що новий український президент не збирається йти на капітуляцію та утвердився у необхідності інтервенції.

Під час пресконференції за підсумками «нормандського саміту». Зліва направо: президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон та президент Росії Володимир Путін. Париж, 9 грудня 2019 року
Під час пресконференції за підсумками «нормандського саміту». Зліва направо: президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон та президент Росії Володимир Путін. Париж, 9 грудня 2019 року

А оскільки напад на Україну не міг не супроводжуватись серйозними санкціями та економічною кризою в країні, на посаду голови уряду знадобився технократ, якого потім і можна буде звинуватити у жахливих наслідках. Такого технократа в особі Михайла Мішустіна знайшли, а Медведєва перевели до Ради безпеки.

Російське керівництво не цікавить припинення військових дій та мир у регіоні

Коли Медведєв писав свою статтю про Україну, він напевно знав, що ухвалено рішення не лише про інтервенцію, а й про повалення Зеленського та заміну його Януковичем. І тому Путін, зрозуміло ж, більше не зустрічатиметься з людиною, яку він не вважає президентом України. Звідки знав? Та йому це просто розповів сам Путін. А може, він сам це Путіну і порадив. Розв'язна поведінка Медведєва на засіданні Ради безпеки, де ухвалювалося рішення про визнання незалежності угруповань «ЛДНР», продемонструвало, що він може давати і не такі поради.

Тому коли Медведєв каже, що «спецоперація» продовжуватиметься, це означає те, що Путін готовий воювати і що російське керівництво не цікавить припинення військових дій та мир у регіоні. І до цих намірів Кремля варто поставитися як до доконаного факту.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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